Amazon lança programa para identificar e rastrear produtos falsificados

A Amazon é uma das maiores empresas dedicadas ao comércio digital, no entanto, tal como tantas outras, também está sujeita a que haja vendedores menos sérios que colocam à venda produtos falsificados. Como tal, de forma a conseguir identificar e rastrear esses produtos e prevenir falsas vendas, a Amazon lançou agora um programa específico.

Amazon: novo progarma para acabar com vendas falsificadas

No meio de tantos milhares de produtos à venda, não é de admirar que as plataformas de comércio online contem também com produtos muito longe de serem os originais. Esta é uma situação de risco para os consumidores que podem manchar o bom nome das empresas por detrás destes serviços, uma vez que se entende que não há uma gestão adequada daquilo que se coloca à venda.

Desta forma, a gigante Amazon lançou um novo programa que pretende identificar e rastrear os produtos falsos de forma a prevenir estas burlas e acabar por completo com os falsificadores. A plataforma conta com um infinito número de produtos à venda e, por vezes, é difícil para o consumidor comum conseguir detetar e determinar aqueles que são falsos. O novo programa da Amazon designa-se ACX e surge então como uma resposta adequada a estas situações.

Este programa vai então identificar e rastrear as falsificações no mercado e, desta forma, combater o contrabando e a venda ilegal através de produtos falsos. Para isso, o ACX vai contar com as informações fornecidas por vendedores de lojas, que tenham produtos da plataforma, que irão fornecer à Amazon os registos e denunciar aqueles que consideram falsificadores. As informações serão enviadas de forma anónoma e depois inseridas numa base de dados de forma a identificar e rastrear o maior número de suspeitos.

Num comunicado, Dharmesh Mehta, vice-presidente de serviços de parceiros de vendas da Amazon, disse que "acreditamos que partilhar informações sobre falsificadores confirmados é fundamental para ajudar toda a indústria a deter esses criminosos mais cedo".