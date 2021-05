Nvidia lança as suas gráficas RTX 3050 e RTX 3050 Ti para portáteis

Depois de muitos rumores, finalmente a Nvidia lança as suas novas placas gráficas GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3050 Ti para computadores portáteis.

Os modelos eram aguardados há muito pelos gamers e agora juntam-se aos equipamentos já lançados com as outras GPUs desta linha, as RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080.

Chegaram as GPUs RTX 3050 e RTX 3050 Ti para portáteis

Era uma questão de tempo até que a Nvidia lançasse as suas novas placas gráficas GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti para computadores portáteis. As duas GPUs foram anunciadas nesta terça-feira e há vários modelos de computadores que já as trarão integradas nos seus sistemas.

GeForce RTX 3050 Ti

Este modelo traz 2560 núcleos CUDA, ou seja, menos 1280 do que a RTX 3060. Vem ainda com 80 núcleos Tensor e 20 núcleos RT, contando com frequências entre 1030 e 1695 MHz. Este chip gráfico traz 4 GB de memória GDDR6, com interface de memória de 128 bits. Já o consumo de energia será entre 35W e 80W, dependendo do modelo escolhido (Max-Q ou Max-P).

GeForce RTX 3050

Por sua vez, a placa gráfica RTX 3050 usa o mesmo chip, mas traz 2048 núcleos CUDA, 64 núcleos Tensor e 16 núcleos RT. Este modelo conta com frequências entre 1057 e 1740 MHz, mantendo as mesmas configurações de memória, interface de memória e consumo de energia do modelo anterior.

No que respeita ao desempenho, a Nvidia garante que estas placas gráficas conseguem executar jogos como Minecraft RTX ou COD: Black Ops Cold War a 1080p 60 FPS.

Segundo a Nvidia:

Os donos de portáteis, que atualizam os seus PCs a cada quatro anos de utilização, podem constatar um enorme aumento de desempenho com as mais recentes GPUs de portáteis GeForce RTX 3050. Com o DLSS da Nvidia, os portáteis GeForce RTX 3050 Ti são até duas vezes mais rápidos do que a geração anterior.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Nvidia, os computadores equipados com estas novas placas gráficas poderão ter um valor a partir dos 799 dólares (~656 euros).

Vamos aguardar pela chegada deste novos portáteis e esperar que haja stock e que o preço não se altere muito do previsto. Pode ver a lista de portáteis que trarão estas GPUs aqui.