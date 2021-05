Uma das marcas que mais tecnologia e inovação aplica nos seus carros é a Tesla. Esta consegue dar-lhes funcionalidades únicas como o Autopilot, que os torna quase independentes dos condutores, dispensando toda a sua intervenção.

Esta tecnologia e capacidade deverá ser usada de forma consciente ou podem surgir problemas. É precisamente isso que agora acontece, com a polícia dos EUA a procurar um Tesla que tem circulado sem o seu condutor ao volante.

Um caso estranho a envolver um Tesla

Mesmo com todas as medidas de segurança e monitorização constante, os carros da Tesla têm alguns pontos de falha. Isso está agora a ser provado por um condutor que tem circulado nas autoestradas da Califórnia sem ocupar o seu lugar normal e com o Autopilot ligado.

Este caso foi reportado por várias testemunhas que detetaram este comportamento anormal e inseguro. A situação é de tal forma preocupante que a polícia está ativamente a investigar este caso e a tentar determinar como agir neste caso.

Carro circula sem ninguém ao volante

O que muitos condutores reportaram é muito simples, mas, ao mesmo tempo, assustador e muito perigoso para todos. Um Tesla tem sido visto a circular nas autoestradas da Califórnia com o condutor no banco de trás.

A forma de contornar as limitações dos Tesla parece ser muito simples e até demasiado fácil de fazer. Neste caso o condutor está no banco de trás e tem o seu pé a tocar no volante, simulando os necessários toques que os carros da Tesla exigem.

Usar e abusar do Autopilot de forma errada

Mesmo sabendo que é procurado, e até tendo sido já identificado, este condutor parece não abrandar. Continua a publicar vídeos nas redes sociais e a mostrar as suas façanhas, desafiando as autoridades a colocar em risco os restantes condutores.

Resta saber como este caso vai terminar. O condutor, conhecido nas redes sociais como Lavish P, está a ser procurado pela polícia que está ciente deste crime.