Nvidia GeForce RTX 4080 já é vendida a um preço inferior ao recomendado

A Nvidia já lançou a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40 e, dentro desta gama, já temos nas lojas o modelo de topo GeForce RTX 4090 e a RTX 4080.

No entanto, existem vários fatores que estão a condicionar a venda das GPUs no geral, entre eles crise económica que se faz sentir em vários países. E as mais recentes informações deste mercado mostram que as gráficas RTX 4080 já estão a ser vendidas a um preço inferior ao recomendado pela marca.

GeForce RTX 4080 vendida a um preço inferior ao recomendado

A crise económica, que faz com que as pessoas tenham um menor poder de compra, assim como o fim da mineração de criptomoedas através de GPUs, são dois dos principais motivos pelos quais as placas gráficas se têm amontoado nas lojas. E tal acontece sobretudo com o recém lançado modelo da Nvidia, a GeForce RTX 4080, pois o modelo topo de gama RTX 4090 parece que não tem enfrentado esse problema de forma tão intensa.

Mas as lojas têm que arranjar estratégias para que estes equipamentos possam começar a ser vendidos com mais fluidez. Desta forma, depois de duas semanas desde que foram lançadas, já se vê algumas lojas na Europa a venderem a RTX 4080 abaixo do preço recomendado inicialmente pela Nvidia. E o mais curioso é que nem se trata modelos Founders Edition, mas sim personalizados.

A GeForce RTX 4080 foi lançada por um valor recomendado de 1.469 euros (1.199 dólares nos EUA). Mas, por exemplo, na vizinha Espanha podemos ver um modelo Zotac Gaming GeForce RTX 4080 TRINITY por 1.449,89 euros, enquanto que na Alemanha encontra-se uma Gainward GeForce RTX 4080 Phantom por 1.449 euros.

Infelizmente, em Portugal esta descida de preço não se verifica, sendo que nas lojas do setor podemos ver este modelo da Nvidia a preços entre 1.473 e 2.488 euros. Por sua vez, a GeForce RTX 4090 encontra-se no nosso país a valores entre os 1.999 e 2.521 euros, contudo grande parte dos modelos encontram-se esgotados.

Está a pensar comprar alguma RTX 4080 ou 4090?