Nvidia GeForce RTX 4080 deve consumir mais 100W do que a RTX 3080

Continuam a chegar novas informações sobre a próxima linha de placas gráficas Ada Lovelace da Nvidia. Depois dos dados acerca do consumo energético do modelo GeForce RTX 4060, agora há mais detalhes revelados sobre mais um dos chips da nova linha.

De acordo com as informações reveladas recentemente, a GPU GeForce RTX 4080 deverá consumir mais 100W do que o modelo RTX 3080, que é um dos mais poderosos da atual gama.

Nvidia GeForce RTX 4080 consumirá mais 100W que a RTX 3080

À medida que nos aproximamos do momento em que finalmente a Nvidia irá apresentar a sua nova gama de placas gráficas com arquitetura Ada Lovelace. Esta é uma linha muito esperada pelos consumidores mais fanáticos do segmento hardware, uma vez que vem trazer ainda mais poder do que a já potente GeForce RTX 30, da atual geração.

Recentemente, fontes confiáveis da indústria indicaram que a GeForce RTX 4060 iria consumir mais energia do que a RTX 3070. E agora, a mesma fonte, que é o popular leaker @kopite7kimi, informou na sua conta da rede social Twitter, que o modelo GeForce RTX 4080 vai também consumir mais 100W do que a RTX 3080. Em termos práticos, a placa gráfica da próxima geração da empresa deverá ter um consumo energético de 420W, uma vez que o do atual modelo é de 320W.

No tweet, o leaker também indica que a GeForce RTX 4080 irá manter o chip gráfico AD103, da arquitetura Ada Lovelace produzida no processo de fabrico de 5 nm da TSMC.

De salientar também que o leaker se refere a TGP (Total Graphics Power), que é o consumo total dos gráficos, e não a TDP (Thermal Design Power) que apenas indica o consumo do núcleo da GPU. Portanto a TGP será sempre superior à TDP.

Vamos manter-nos atentos e aguardar por mais novidades e rumores à volta das próximas placas gráficas da Nvidia.