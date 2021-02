Nvidia exige às fabricantes de portáteis que mostrem as especificações das RTX 30

Não há dúvidas que a Nvidia é uma das marcas mais fortes no que respeita ao segmento hardware, em especial no mundo dos chips gráficos. A fabricante tem levado para o mercado vários produtos de qualidade que fazem as delícias dos consumidores.

Recentemente a Nvidia lançou as novas placas gráficas da gama GeForce RTX 30 para computadores portáteis. Mas agora a marca exige que as fabricantes de portáteis mostrem as especificações destas suas gráficas nos equipamentos.

Fabricantes devem mostrar especificações das GPU Nvidia RTX nos portáteis

Até aqui, os computadores não costumavam mostrar em pormenor os detalhes dos chips gráficos que que os compunham. Pormenores das GPUs como, por exemplo, frequência ou o TGP (Total Graphics Power) não são informações que estejamos habituados a ver expostas nos computadores.

No entanto, a Nvidia começou a exigir às fabricantes de portáteis que exibam aos consumidores as especificações completas sobre as suas placas gráficas RTX 30 que equipem esses mesmos computadores.

Desta forma, a empresa pretende que as marcas mostrem todos estes pormenores sobre os seus chips que costumavam ficar ocultos. Os dados devem assim estar exibidos e disponíveis de forma clara na página oficial do produto. E, com esta mudança, não será então necessário informar se o chip gráfico é a variante Max-Q ou Max-P.

Asus foi a primeira a adicionar as informações das placas gráficas

A Asus foi a primeira marca a seguir as recomendações da Nvidia e já publicou as especificações das novas GPUs Ampere que constam nos seus novos portáteis. O site Tweakers contactou a Asus para obter a lista que se encontra na imagem abaixo.

Mas todas as outras marcas com as gráficas da Nvidia vão ter também que seguir estas orientações. Estas informações serão boas para os clientes uma vez que terão agora mais detalhes que podem fazer a diferença na hora de decidir o modelo a comprar.

Os novos portáteis com os chips gráficos da Nvidia já começam a chegar ao mercado, e prometem ser potentes máquinas para o utilizador do segmento gamer.