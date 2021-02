Lançado em setembro de 2020, o Android 11 está ainda a ser lançado para muitos smartphones. Este é decerto o ritmo normal do sistema da Google, muito por culpa dos fabricantes e da forma como gerem as novas versões para os seus equipamentos.

Com este processo ainda a decorrer, existe uma possível novidade para muito breve. Tudo aponta para que a Google esteja prestes a lançar o Android 12, ainda que numa primeira versão para testes com limitações.

Atualização do Android 12 está a chegar?

Tal como acontece desde há muitos anos, a Google prepara sempre versões de teste do Android. Estas servem para avaliar este sistema nos smartphones e para detetar problemas que possam estar presentes, antes de ser lançada a versão final.

Esta versão Developer Preview deverá certamente estar prestes a chegar, segundo alguns indícios muito fortes. A prova maior está mesmo na atualização que a app Android Beta Feedback acabou de receber. Esta existe desde o Android 10 Q e serve para dar feedback à Google.

Google atualiza app essencial nestes casos

Com os testes do Android 11 há muito terminados, esta app deixou de ser necessária. Assim, ao receber esta atualização, tudo aponta para que a nova versão do sistema da Google esteja mesmo a chegar para os primeiros testes, pelo menos nos Pixel.

A app por si não dá entretanto acesso a qualquer novidade, mas é um indício forte. Ao ser aberta, por quem a manteve instalada depois dos testes, tem apenas uma notificação de que a deve remover. Ainda assim, a verdade é que a atualização está presente na Play Store.

Tudo começará com a Developer Preview

Este é um processo normal, com a chegada da versão Developer Preview para os primeiros testes. As versões mais estáveis, as betas, chegam entretanto mais tarde, após a apresentação da nova versão durante a conferência I/O, que este ano deve voltar a ser virtual.

Tudo aponta para que o Android 12 surja decerto dentro de 3 semanas no máximo. Sendo já um habito ser lançado à quarta-feira, basta esperar pelos dias 10, 17 ou 24 de fevereiro para ver se a nova versão é lançada.