Nvidia diz que as novas gráficas GeForce RTX 40 não vão tirar a RTX 30 do mercado

Nunca antes se falou tanto em placas gráficas como nos dias que correm. O setor atravessou uma fase extremamente turbulenta devido ao encerramento de fábricas por causa da pandemia, mas aos poucos a situação está a regressar à normalidade.

Prova disso é que as fabricantes já estão quase a apresentar os novos produtos, mas a Nvidia adianta que o lançamento das GPUs da nova linha GeForce RTX 40 não vão tirar a atual geração RTX 30 do mercado.

Gráficas RTX 30 vão manter-se no mercado mesmo com as novas RTX 40

A apresentação da nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40 da Nvidia está marcada para o próximo dia 20 de setembro, faltando assim menos de um mês para ficarmos a conhecer estes poderosos chips. Mas desengane-se quem acha que a marca vai, depois disso, desinvestir totalmente na atual geração das RTX 30.

A atual linha é composta por potentes GPUs que estiveram fora do alcance de muitos consumidores, quer pelo preço evelado ou por falta de stock. Contudo, as placas gráficas RTX 30 vão manter-se no mercado, até porque agora até já há uma maior quantidade de unidades disponíveis para compra e os preços baixaram drasticamente, estando em média já abaixo do preço recomendado pela Nvidia.

Durante uma conferência com os acionistas, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, referiu que a linha das gráficas RTX 30 já é a mais popular de toda a história da empresa. Segundo o executivo:

Elas estão no TOP 15 das GPUs para jogos mais populares da Steam. E permanecem como sendo as melhores GPUs do mundo, e vão ser muito bem-sucedidas por algum tempo.

Huang também reconhece que ainda existem alguns problemas com o stock de placas gráficas, mas que já estão a ser tomadas medidas para solucionar essa questão. Como tal, o presidente da Nvidia diz que, para além de ter reduzido as margens de lucro, a marca também está a trabalhar junto dos parceiros para implementar estratégias de redução de preços, como forma de antecipar e preparar a chegada das novas GeForce RTX 40.

Nesse sentido, estima-se que durante a apresentação da nova linha, a Nvidia apenas anuncie os modelos mais potentes de alto desempenho. E à medida que o stock das RTX 30 baixa, então a fabricante vai apresentando gradualmente outros modelos das gráficas da próxima geração GeForce RTX 40.

