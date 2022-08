Preço das gráficas Nvidia e AMD já está abaixo do valor recomendado pelas marcas

Quem esteve atento às notícias do mundo hardware ao longo dos últimos dois anos, percebe bem o porquê desta informação ser uma notícia tão importante e esperada. Há pouco mais de um ano os consumidores estavam a enlouquecer com o preço extremamente elevado das placas gráficas, mas agora tudo está a voltar a uma normalidade mais aceitável.

Segundo as mais recentes informações, o preço das placas gráficas da Nvidia e da AMD já se encontra abaixo do valor inicialmente recomendado pelas marcas.

Gráficas AMD e Nvidia com preços abaixo do oficial

Segundo os últimos dados, tanto as placas gráficas da Nvidia como as da AMD já estão à venda por valores abaixo do preço oficial recomendado inicialmente pelas marcas. As informações são do site alemção 3DCenter, o mesmo que tem vindo a demonstrar o preço destes equipamentos ao longo dos meses.

Assim, a atualização de valores indica que os modelos da linha de última geração GeForce RTX 30 da Nvidia e Radeon RX 6000 da AMD já se encontram a um preço muito mais baixo do que aquele apresentado entre abril e maio do ano passado.

Tal como podemos conferir pelo gráfico abaixo, em média, ambas as gamas das duas fabricantes encontravam-se a um preço 294% acima do valor recomendado no início do mês de maio de 2021. Mas, atualmente, as GPUs da atual linha está 3% abaixo desse mesmo valor oficial tabelado pelas marcas.

No entanto, se aqui em Portugal ainda não se deparou com esta queda significativa de preço, é de salientar que nalguns países da Europa, como o nosso e Espanha tal acontece com menor rapidez. Segundo algumas fontes, o motivo é que nessas regiões são vendidas menos placas gráficas do que noutros países como a França e a Alemanha, para além dos salários também serem mais baixos.

Este cenário acontece também numa altura estratégica, ou seja, quando a Nvidia e a AMD estão prestes a lançar para o mercado as suas placas gráficas da próxima geração, a GeForce RTX 40 e a Radeon RX 7000, respetivamente.