Carros da Tesla irão ter acesso à internet através da rede de satélite Starlink

A Tesla deverá tirar proveito da nova estratégia da SpaceX e da T-Mobile que visa expandir os serviços de rede móvel à população mundial via satélites Starlink. Além do mercado dos smartphones já cogitarem serviços recorrendo a este tipo de parcerias, os elétricos da empresa de Elon Musk poderão também ser um "cliente" importante.

Os carros da Tesla recebem atualizações do seu software voa OTA (Over the Air) e esta ligação à internet poderá ser via Starlink.

Elétricos Tesla vão estar ligados por satélites Starlink

No passado, especulou-se que a Tesla já usaria a sua rede de internet por satélites para atualizar os seus carros.

Inclusive foi partilhado um vídeo onde se poderia ver os carros a marca a receberem uma atualização conjunta que, supostamente, estaria a ser enviada via Starlink.

Na verdade, essa possibilidade nunca foi confirmada e só agora, com uma parceria com um operador de comunicações móveis é que esta opção deverá ficar disponível.

Elon Musk confirma uso da rede de internet por satélites elétricos Tesla

Esta novidade foi revelada pelo CEO da empresa, Elon Musk, na quinta-feira (25). Conforme é costume, o multimilionário usou o Twitter para anunciar mais uma inovação dos produtos das suas empresas.

Desta vez, a confirmação veio após um seguidor questionar se as ligações disponibilizadas pelas antenas móveis ligadas à segunda geração dos satélites também seriam aproveitadas pelos carros elétricos.

Em resposta, Musk respondeu que “Sim”, sem dar maiores detalhes a respeito de como funcionará o sistema nos veículos. Contudo, o empresário havia participado num evento, momentos antes do tweet, no qual apresentou a nova cobertura de internet via satélite para rede móvel da empresa, que será comercializada em parceria com a T-Mobile.

Segundo Elon Musk, os utilizadores terão acesso a velocidades de 2 Mbps a 4 Mbps, que provavelmente serão as mesmas distribuídas aos automóveis.

Esta transmissão de dados não será suficiente para utilizar recursos como as transmissões ao vivo das câmaras dos carros, mas garantirá acesso a funções mais básicas mesmo fora da área de cobertura das torres de comunicações.

2023 vai receber comunicações "do espaço" para smartphones e carros

Esta tecnologia, que trará internet da Starlink aos carros da Tesla, deverá estar disponível a partir do próximo ano. Isto deverá coincidir com a disponibilização destas comunicações aos utilizadores da T-Mobile.

As antenas que fornecerão o serviço serão acopladas à segunda geração da constelação de satélites da operadora.

