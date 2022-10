Nvidia assume as despesas das marcas parceiras após cancelar a RTX 4080 de 12GB

A Nvidia apresentou a sua nova linha de placas gráficas GeForce RTX 40, onde incluiu o modelo RTX 4080 com duas variantes: uma da 16GB e outra de 12GB. No entanto esta decisão provocou alguma controvérsia entre os utilizadores, uma vez que o modelo mais fraco não oferecia um desempenho suficientemente bom para ser designado de 4080.

Como consequência, na passada sexta-feira (14) a gigante optou por cancelar o modelo de 12GB. E agora há informações de que a Nvidia irá suportar as despesas que as suas marcas parceiras tiveram com esta decisão.

GeForce RTX 4080 12GB: Nvidia assume despesas dos parceiros

Esperava-se no próximo mês de novembro que a Nvidia lançasse oficialmente a sua nova placa gráfica GeForce RTX 4080 de 16GB e de 12GB. Mas esta última variante já não vai ver a luz do dia pois a marca optou por cancelar o seu lançamento há dois dias. O motivo desta decisão prende-se com as críticas ao nome deste modelo, uma vez que com o desempenho que oferece, o mesmo deveria ser chamado de RTX 4070 ou até RTX 4060.

E, como seria de esperar, este cancelamento traz várias alterações e consequências, especialmente para as marcas parceiras da Nvidia, dedicadas ao desenvolvimento e produção dos seus modelos personalizados destas placas gráficas. E se estas marcas estavam a contar personalizar a GeForce RTX 4080 de 12GB, essa tarefa terá que ser cancelada.

Mas a Nvidia provou estar atenta, ser compreensível e sensível a esta mudança e as informações divulgadas indicam que a fabricante norte-americana vai assumir as despesas dos seus parceiros ao reembolsá-las dos custos associados a esta alteração. Esta informação foi revelada pela equipa Gamers Nexus na sua conta do YouTube, uma vez que têm contacto com várias fontes diretas da indústria.

Até ao momento não existem detalhes sobre a quantidade de caixas e gráficas que terão que ser descartadas nem quanto dinheiro terá a Nvidia de reembolsar as empresas. Mas pelo menos dois parceiros já terão confirmado esta informação.

Por sua vez, a EVGA não terá que se preocupar com nada disto, uma vez que em meados de setembro ficámos a saber que a empresa rompeu a sua parceria com a Nvidia.