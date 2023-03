MSI e Gigabyte confirmam que a gráfica Nvidia RTX 4070 terá 12 GB de memória

Depois dos modelos GeForce RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 Ti, o mundo do hardware espera ansiosamente pela chegada de novas placas gráficas da nova geração da Nvidia. E, para breve, está a chegada do modelo intermédio GeForce RTX 4070. Alguns rumores já começaram a ser revelados e agora as marcas parceiras da Nvidia, MSI e Gigabyte, confirmam que esta GPU terá uma capacidade de 12 GB de memória.

Gráfica GeForce RTX 4070 terá 12 GB de memória

Já não é a primeira vez que algumas marcas responsáveis por modelos personalizados de placas gráficas deixam escapar, propositadamente ou não, alguns detalhes sobre produtos antes do anúncio oficial das fabricantes. Neste momento, as atenções estão viradas para a GeForce RTX 4070, uma GPU que se espera poderosa e que servirá na perfeição quem busca uma boa performance na gama intermédia.

Neste sentido, as informações reveladas pelas parceiras MSI e Gigabyte confirmam então que este modelo vai contar com uma capacidade de 12 GB de memória, tal como a versão Ti que já se encontra disponível no mercado. A Gigabyte já o tinha feito também através da divulgação de alguns pormenores e agora é a MSI quem segue as pisadas, reforçando assim esta possibilidade.

A revelação da MSI acontece por meio de uma listagem de vários modelos da GeForce RTX 4070 que contam com a indicação do detalhes de 12 GB de memória. Nessa lista encontram-se as seguintes placas gráficas:

MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G

MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

MSI RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC

MSI RTX 4070 VENTUS 2X 12G

MSI RTX 4070 GAMING X TRIO 12G

MSI RTX 4070 GAMING TRIO 12G

MSI RTX 4070 SUPRIM X 12G

MSI RTX 4070 SUPRIM 12G

Já do lado da Gigabyte, o modelo descrito é a RTX 4070 EAGLE OC.

Espera-se que a RTX 4070 conte com o chip gráfico AD104-250/251 com 5.888 núcleos CUDA e um TDP de 200W. Relativamente ao preço ainda não existem muitas informações, mas especula-se que aos EUA esta placa gráfica possa chegar por 749 dólares.