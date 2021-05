Gráfica RTX 3080 Ti da Nvidia surge no Geekbench e supera a RTX 3090

As novas placas gráficas GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti serão reveladas no próximo dia 31 de maio. Este é um anúncio muito aguardado pelos consumidores, em especial pelos gamers.

No entanto, ainda antes de ser conhecida pelo público, um recente benchmark no Geekbench revela que a GeForce RTX 3080 Ti supera a RTX 3090.

GeForce RTX 3080 Ti é uma placa gráfica poderosa

De acordo com os dados recentes, a placa gráfica GeForce RTX 3080 Ti surgiu agora no Geekbench e confirma algumas características que se suspeitavam. Segundo a plataforma de benchmark, esta nova GPU da Nvidia terá 80 multiprocessadores e 10240 núcleos CUDA.

Pelos pormenores revelados, o clock desta gráfica é então de 1,67 GHz, ligeiramente inferior ao esperado de 1,69 GHz. É ainda confirmado que a RTX 3080 Ti traz uma memória GDDR6X de 12 GB com clock de 9,5 GHz (19 Gbps), capaz de oferecer 912 GB/s de largura de banda e barramento de memória de 384 bits.

A gráfica foi inserida num sistema Intel Rocket Lake-S com uma motherboard Asus ROG Maximus XIII Hero e CPU Core i9-11900K com frequência máxima de 5,3 GHz.

No teste, a GeForce RTX 3080 Ti da Nvidia conseguiu obter 238603 pontos no benchmark CUDA, algo não suportado pelas GPUs Radeon da AMD. A pontuação assenta então entre as duas classificações oficiais da placa gráfica GeForce RTX 3090. No entanto, caso se fizesse uma média desses dois valores (237972), o resultado seria então inferior ao apresentado pelo modelo RTX 3080 Ti.

Resta-nos agora aguardar pelo anúncio oficial dos modelos RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 31 de maio. Já o lançamento das duas GPUs deve acontecer a 4 de junho.

Por outro lado, espera-se que as novas placas gráficas da Nvidia cheguem realmente às mãos dos gamers, uma vez que já virão com limitação da taxa de hash. Desta forma, estes equipamentos serão menos potentes para a mineração de criptomoedas.

