India repõe stock da PlayStation 5 nas lojas, mas esgotou em segundos

A Sony lançou a sua PlayStation 5 no dia 19 de novembro de 2020 e rapidamente a consola conquistou o mercado e os consumidores. No entanto, a escassez de componentes fez com que toda a indústria tremesse, causando a falta acentuada de stock também no segmento das consolas de videojogos.

Recentemente, a Índia repôs o seu stock da PS5 nas prateleiras das lojas, mas o mesmo esgotou apenas numa questão de alguns segundos.

Como sabemos, o mundo está a atravessar uma escassez de componentes que afeta grande parte do mercado tecnológico. O segmento automóvel, de chips gráficos, smartphones, videojogos, eletrodomésticos, entre outros, são alguns dos que sofrem o impacto desta quebra de componentes.

Falando em específico das consolas, a PlayStation 5 é um dos equipamentos de eleição dos utilizadores. No entanto, nem todos os jogadores conseguiram ainda adquirir um exemplar da PS5. E quando existe alguma quantidade de stock… nalguns casos fica clara a corrida dos consumidores a este género de produtos.

Stock de PlayStation 5 na Índia esgotou em segundos

Volta e meia o stock de PS5 é reposto nas prateleiras, no entanto tal é feito de uma forma muito espaçada. Desta forma, os consumidores aguardam ansiosamente que cheguem algumas quantidades da consola da Sony, para não perderem a oportunidade de conseguir adquirir um exemplar.

Na Índia foi novamente reposta a pré-venda da PlayStation 5 nesta quinta-feira, dia 27 de maio. Esta foi assim a terceira vez que a consola ficou oficialmente disponível mas, à semelhança das outras duas oportunidades, a PS5 esgotou num ápice. O stock reposto não incluiu, no entanto, a edição digital.

A PlayStation 5 esteve disponível em várias lojas online, inclusive em plataformas populares como Flipkart, ShopAtSC, Amazon, Croma, Vijav Sales, entre outras. Mas em nenhuma das lojas o stock aguentou por muito tempo. E nalguns casos, todas as unidades foram mesmo vendidas numa questão de alguns segundos.

Para já não se sabe quando é que a Sony irá novamente repor o seu stock de PS5. E os sortudos que conseguiram encomendar um exemplar, terão a sua consola em casa a partir do dia 7 de junho.