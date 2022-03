Gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 Ti pode ser 10% mais rápida do que a RTX 3090

A Nvidia anunciou a sua poderosa placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti no mês de janeiro. No entanto, a última vez que falámos sobre o equipamento foi em fevereiro para destacar que, estranhamente, a empresa nunca mais havia mencionado nada sobre a nova GPU, a qual é considerada como um autêntico monstro de processamento gráfico.

No entanto parece que já há sortudos que tiveram a oportunidade de meter as mãos nesta placa e realizaram alguns testes preliminares com a mesma. E de acordo com os resultados, parece que a GeForce RTX 3090 Ti será 10% mais rápida do que o atual modelo topo de gama da fabricante, a RTX 3090.

GeForce RTX 3090 Ti deve ser 10% mais rápida do que a RTX 3090

Numa altura em que, felizmente, o preço das placas gráficas começa a baixar e a ficar cada vez mais próximo dos valores recomendados pelas marcas, começam também a surgir mais alguns equipamentos novos para diversificar a oferta neste segmento.

Uma das GPUs que se espera que chegue em breve ao mercado é a poderosa GeForce RTX 3090 Ti da Nvidia. E segundo os resultados de testes preliminares obtidos através do software de monitorização de hardware CapFrameX, esta GPU será 10% mais rápida em 4K do que o atual flagship GeForce RTX 3090.

Estas 'primeiras impressões' foram reveladas na rede social Twitter e indicam que, para além da rapidez, a placa gráfica consegue alcançar uma frequência boost de 2.0 GHz e consome também 450W de energia, 100W a mais do que as RTX 3090.

Do que se sabe, a Nvidia deverá lançar oficialmente esta nova e poderosa placa gráfica RTX 3090 Ti no próximo dia 29 de março. E a data escolhida é próxima do momento de a rival Intel revelar ao mundo também a sua linha de GPUs Arc Alchemist.