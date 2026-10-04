GB vs GiB: afinal, qual é a diferença?

Com certeza já notou que, ao comprar um dispositivo de armazenamento, a capacidade disponível no sistema operativo é inferior àquela que vinha na embalagem. Esta discrepância deve-se à diferença fundamental entre o gigabyte (GB) e o gibibyte (GiB), duas unidades de medida frequentemente confundidas.

O que distingue o GB do GiB?

Embora pareçam semelhantes, estas duas métricas baseiam-se em sistemas matemáticos totalmente distintos. O gigabyte (GB) adota o sistema decimal (base-10), onde um gigabyte equivale exatamente a 1.000.000.000 de bytes. Por outro lado, o gibibyte (GiB) assenta no sistema binário (base-2), representando 1.073.741.824 bytes. Esta separação é crucial para evitar mal-entendidos entre os valores reportados pelos criadores de hardware e os dados interpretados pelos sistemas operativos.

Os fabricantes de discos rígidos e cartões de memória utilizam quase sempre a escala decimal para publicitar a capacidade dos seus produtos. Contudo, a maioria dos sistemas operativos calcula o espaço disponível utilizando a lógica binária, mesmo que continue a apresentar a sigla “GB” no ecrã.

Na prática, um GiB é cerca de 7,37% maior do que um GB, uma diferença que se torna cada vez mais evidente à medida que a capacidade total do dispositivo aumenta.

Por que razão existem estas duas unidades

Nos primórdios da informática, termos como kilobyte ou megabyte eram aplicados indistintamente para referir valores decimais e binários. Como os computadores processam a informação através de circuitos binários, esta dupla interpretação começou a gerar bastante ruído na indústria tecnológica.

Para resolver de vez este problema de nomenclatura, a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) oficializou, em 1998, os prefixos binários específicos, tais como o kibibyte (KiB), mebibyte (MiB) e gibibyte (GiB). Graças a esta norma, tornou-se possível separar com rigor científico as grandezas comerciais das medições puramente informáticas.

A raiz da divergência reside na forma como os números são agrupados. Enquanto o sistema decimal do GB evolui em múltiplos de 1000, o sistema binário do GiB multiplica-se em fatores de 1024. Assim, um dispositivo com o mesmo número absoluto de bytes parecerá sempre mais pequeno quando analisado sob a perspetiva binária do sistema operativo, uma vez que cada unidade de GiB exige uma densidade maior de bytes.

Comparações diretas entre GB e GiB

Característica Gigabyte (GB) Gibibyte (GiB) Norma técnica SI (Métrico) IEC (Binário) Base de cálculo Base-10 Base-2 Fórmula matemática 1.000³ bytes 1.024³ bytes Total de bytes 1.000.000.000 1.073.741.824 Utilização comum Discos SSD, HDD, pen drives Sistemas operativos, RAM

Aplicações práticas de cada formato

O gigabyte (GB) reina no mercado de consumo geral, sendo o padrão incontornável na comercialização de Solid State Drives (SSD), discos externos, cartões SD e até nos tarifários de dados móveis. Já o gibibyte (GiB) é amplamente empregado em ambientes mais técnicos, como em utilitários de distribuições Linux, na gestão avançada de memória RAM e em relatórios detalhados de servidores, onde a precisão binária é indispensável para o desenvolvimento de software.

A existência de unidades distintas permite eliminar ambiguidades em relatórios técnicos e assegura uma maior transparência no desenvolvimento de hardware. No entanto, ainda existem barreiras para o utilizador comum. A grande maioria das pessoas desconhece a existência do GiB e vários sistemas operativos continuam a rotular valores binários com a sigla “GB”, perpetuando o equívoco de que os fabricantes estão a omitir a capacidade real.

Um exemplo prático do quotidiano

Imagine que adquire um disco SSD anunciado com a capacidade de 512 GB. Para o fabricante decimal, o disco contém exatamente 512.000.000.000 de bytes. Contudo, quando liga o dispositivo ao seu computador, o sistema operativo realiza a conversão binária dividindo esse total por 1.073.741.824. O resultado desta operação matemática será de aproximadamente 476,8 GiB. O seu sistema irá provavelmente indicar que dispõe de 477 GB, induzindo-o em erro, quando na verdade está a apresentar o valor correto em unidades gibibytes.

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