Rui Pinto pede proteção e apoio financeiro após perder proteção policial

Rui Pinto, fundador do Football Leaks, está a preparar-se para deixar Portugal depois de as autoridades portuguesas terem decidido terminar o programa especial de proteção de testemunhas de que beneficiava desde 2020. A decisão surge poucos dias depois de o Manchester City ter sido considerado culpado de graves violações das regras financeiras da Premier League.

O português afirma estar perante uma situação de elevado risco e diz ter recebido várias ameaças de morte. Perante a retirada da proteção policial, anunciou também uma campanha de angariação de fundos para financiar a sua mudança e garantir a sua segurança.

Rui Pinto diz estar em risco e prepara saída de Portugal

Segundo Rui Pinto, a decisão de terminar a sua proteção foi comunicada pelas autoridades portuguesas na sequência do veredicto relacionado com o Manchester City. A proteção deverá terminar a 10 de outubro de 2026.

O fundador do Football Leaks afirma que, sem proteção policial, não tem outra alternativa senão mudar-se para um local cuja localização não será divulgada e permanecer aí por tempo indeterminado.

A decisão é contestada pela defesa de Rui Pinto, que já anunciou que irá recorrer. Os advogados consideram que a retirada da proteção o deixa numa situação particularmente vulnerável, apontando também para uma agressão de que o português terá sido alvo em Lisboa em abril deste ano.

As autoridades portuguesas, por seu lado, terão considerado que o atual nível de risco é baixo, fundamento que esteve na base da decisão de terminar o programa de proteção.

Campanha pede 3 milhões de euros

Perante a necessidade de abandonar o país e garantir condições de segurança, Rui Pinto lançou uma campanha de crowdfunding através do GoFundMe.

A campanha tem como objetivo angariar 3 milhões de euros, destinados a apoiar a sua mudança e a fazer face às despesas relacionadas com a sua segurança.

Rui Pinto apelou publicamente ao apoio de quem acompanha o trabalho desenvolvido pelo Football Leaks, afirmando que pretende continuar a sua atividade apesar das circunstâncias.

Caso Manchester City volta a colocar Rui Pinto no centro das atenções

A decisão das autoridades portuguesas surge num momento particularmente sensível. As informações divulgadas por Rui Pinto através do Football Leaks estiveram na origem das investigações às práticas financeiras do Manchester City.

A Premier League concluiu recentemente que o clube inglês violou regras financeiras em múltiplas ocasiões entre 2009 e 2018. O Manchester City contesta as conclusões e deverá recorrer da decisão.

Rui Pinto considerou o resultado um momento histórico para o futebol inglês, defendendo que o veredicto veio validar a importância dos documentos que foram divulgados através do Football Leaks.

Rui Pinto disponível para colaborar com autoridades britânicas

A situação poderá ainda ganhar uma nova dimensão. Segundo o The Guardian, Rui Pinto estará disponível para colaborar com as autoridades britânicas no âmbito dos processos relacionados com o Manchester City, desde que sejam asseguradas condições adequadas de proteção.

O português poderá, assim, continuar a fornecer informação às autoridades, mas pretende garantir primeiro a sua segurança pessoal.

Rui Pinto tornou-se conhecido internacionalmente em 2015, quando criou o Football Leaks. A plataforma divulgou milhões de documentos relacionados com o futebol profissional, muitos dos quais foram posteriormente analisados por órgãos de comunicação social e autoridades.

A retirada da proteção policial coloca agora o denunciante novamente numa situação de elevada exposição, precisamente numa altura em que as consequências das informações divulgadas através do Football Leaks continuam a fazer-se sentir no futebol internacional.