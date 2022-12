Depois da Rússia, a Bielorrússia também lança o seu portátil Horizon H-book Mak4

A guerra da Rússia contra a Ucrânia já se arrasta há mais de 10 meses, mas infelizmente não parece haver um fim à vista para breve e, como tal, mantém-se as fortes sanções aplicadas ao país de Putin, assim como a quem o defende, como é o caso da Bielorrússia.

Neste sentido, tal como aconteceu na Rússia, agora foi a vez da Bielorrúsia lançar o seu computador portátil, devido às duras sanções que a impedem de adquirir determinados produtos. Trata-se de um equipamento simples e básico, mas que promete ser equipado com pelo menos 30% de componentes fabricados no país. Vamos então conhecer melhor o Horizon H-book Mak4.

Devido à guerra contra a Ucrânia, vários países e empresas viraram as costas à Rússia através de bloqueios, sanções, limitações e também da retirada de alguns escritórios do país invasor.

Tal trouxe graves consequências ao nível tecnológico para o território liderado por Vladimir Putin que, assim, teve que encontrar soluções. Uma delas foi a construção do seu primeiro computador portátil designado Bitblaze Titan BM15, com o processador russo Baikal-M1. E a sua aliada Bielorrússia seguiu agora os mesmos passos.

Horizon H: O portátil da Bielorrússia

As sanções não afetaram apenas a Rússia, mas muitas foram também aplicadas aos países que apoiam o governo de Putin, como é o caso da Bielorrúsia.

Como tal, também o país de Aleksandr Lukashenko, para fazer face aos bloqueios no acesso de hardware, criou agora o seu computador portátil designado Horizon H-book Mak4. O equipamento é o primeiro "produto totalmente doméstico" desta categoria e promete trazer pelo menos 30% de componentes fabricados no país.

Este computador foi desenvolvido pela Horizon, uma empresa do estado de Minsk, a qual admite que muitas outras peças do equipamento não são fabricadas na Bielorrússia. Segundo referiu Yuri Predko, diretor da empresa, ao canal CNEWs:

Este é um produto doméstico desenvolvido com base no conhecimento e nas tecnologias de ponta. O portátil pode competir com notebooks de marcas de classe mundial.

Este primeiro modelo H-book Mak4 traz um ecrã de 15,6 polegadas IPS Full HD, processador Intel Core i3-111gG4, uma memória RAM de 8 GB e um disco de armazenamento SSD de 256 GB. O portátil tem o Windows 11 Home como sistema operativo e, embora não se compare com os novos modelos no mercado, pode muito bem responder às tarefas simples que não necessitem de muito poder ao nível do processamento.

Outras características reveladas mostram que o Horizon tem uma espessura de 18,9 mm e pesa 1,8 kg. Conta com conectividade WiFi 5, Bluetooth, tem suporte para HDMI, portas USB 4.0 Tipo-C e Tipo-A e ainda um cartão leitor de SD.

Não se sabe muito bem como é que a Bielorrússia conseguiu integrar alguns destes componentes no seu H-book Mak4, mas estima-se que tal tenha acontecido através dos seus parceiros comerciais localizados na China.