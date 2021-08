Mesmo em máquinas mais antigas, os SSD assumem um papel essencial para dar uma nova vida a estes PCs. Garantem uma velocidade de escrita e de leitura muito mais elevada face aos discos tradicionais e que acompanhavam estas máquinas.

Assim, esta é a escolha óbvia para muitos que querem reavivar o seu PC. Infelizmente, e do que se descobriu agora, marcas como a Samsung, Crucial e WD estão a colocar no mercado unidades com um desempenho inferior, sem alertar os utilizadores para isso.

Este cenário não era esperado, mas foi detetado há alguns dias. Algumas marcas estão a trocar componentes dos seus SSD por outros de qualidade inferior, trazendo uma perda de desempenho generalizada e mantendo os seus produtos abaixo dos padrões apresentados.

A primeira a ter esta situação exposta foi a Crucial, que viu o seu P2 avaliado e com um detalhe não esperado conhecido. Estes SSD deixaram de usar os conhecidos e esperados chips da TCL e têm agora da QLC, que são mais lentos e tem uma durabilidade menor.

O resultado desta mudança dificilmente iria agradar aos utilizadores. Passaram a ter um desempenho até 4 vezes mais lento. As velocidades de leitura caem para metade e as de escritas são as mais afetadas sendo agora de 40 MBps contra os 450 MBps dos modelos mais antigos.

Também na Samsung este cenário foi descoberto. O modelo 970 EVO Plus usa os chips da TCL, mas de qualidade inferior. Do que foi revelado, a taxa de escrita baixa de 1.500 MB/s para 800 MB/s, ou seja, quase metade. Curiosamente o número de produto foi mudado, mas a designação não.

Por fim, também a WD foi apanhada com o mesmo comportamento. O SSD Blue SN550 teve os seus chips trocados da TCL para a QLC e o desempenho caiu para metade. Até agora a WD foi a única a admitir a situação e prometeu detalhar estas alterações no futuro.

Não se sabem ao certo as razões para esta mudança, mas a verdade é que foram realizadas de forma silenciosa e sem qualquer aviso aos potenciais clientes. A falta de chips de memória pode ser uma razão, mas certamente que não seria desta forma e com esta falta de informação essencial.