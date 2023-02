AMD já tem uma participação de 31% no mercado dos processadores

O mercado dos processadores é liderado pela Intel, que já está presente neste mundo tecnológico há mais de 50 anos. No entanto a AMD tem construido o seu império com calma e de forma segura. E as recentes notícias mostram que a fabricante de Lisa Su aumentou a sua participação no mercado dos processadores para 31,3%.

AMD aumenta a participação para 31,3% em CPUs

Quando falamos em processadores, normalmente a Intel acaba por ser sempre o nome mais falado, devido à sua antiguidade e popularidade no setor, o que faz com que a maioria dos computadores conte com um CPU da marca liderada por Pat Gelsinger.

No entanto, gradualmente temos assistido à AMD a cimentar o seu caminho de uma forma segura, conquistando aos poucos uma parte importante dos utilizadores deste segmento. E os mais recentes dados revelados mostram que a estratégia da empresa de Lisa Su está a dar frutos.

Segundo as informações, a AMD está cada vez mais próxima da Intel e conseguiu agora aumentar a sua participação no mercado dos processadores x86 para 31,3% até ao final do ano passado de 2022. Esta percentagem é 2,8% acima do revelado no ano de 2021. Portanto, estas são assim boas notícias para a AMD, embora a Intel ainda mantenha uma liderança firme, segura e afastada da rival, pois detém 68,7% de todo o mercado dos processadores.

Por outro lado, os dados revelados pela Mercury Research mostram que, apesar deste crescimento da AMD, as vendas totais sofreram uma queda, tal como tem acontecido com várias outras empresas tecnológicas. Os detalhes indicam que o quarto trimestre registou uma queda de 34% face ao mesmo período de 2021 e menos 19% em comparação com o trimestre anterior de 2022. Mas a rival Intel também perdeu dinheiro, registando uma queda de 700 milhões de dólares no quartro trimestre do ano passado.

Tanto a Intel como a AMD continuam focadas e empenhadas em produzir os seus equipamentos através das mais avançadas tecnologias. E apesar de os números de 2022 não terem sido muito animadores e este de 2023 também não estar a começar com o pé direito, as empresas mantêm a esperança que os próximos meses sejam mais positivos e promissores.