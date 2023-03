AMD diz que é possível criar uma gráfica como a Nvidia RTX 4090, mas que não é viável

O segmento das placas gráficas é liderado pela Nvidia, mas a AMD segue bem de perto os passos da rival, sendo a preferida de muitos utilizadores nalgumas gamas. Embora a empresa de Lisa Su não tenha de momento nenhuma GPU que compita diretamente com a topo de gama da concorrente, a empresa diz que é possível criar uma placa gráfica como a Nvidia GeForce RTX 4090, mas que esta não é uma opção viável.

Recordamos que quando a AMD lançou as suas mais poderosas placas gráficas da linha Radeon RX 7000, nomeadamente os modelos Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT, a empresa deixou claro que estas GPUs não iriam competir com os modelos de acima dos 1.000 dólares, segmento onde se encaixa a topo de gama Nvidia GeForce RTX 4090.

No entanto, numa recente entrevista à japonesa IT Media, a equipa da AMD disse que era possível a marca criar uma placa gráfica como a RTX 4090, mas que não seria viável dados os objetivos da empresa e devido aos custos e ao consumo energético elevados. Na entrevista, o vice-presidente executivo da AMD, Rick Bergman, disse que:

Tecnicamente, é possível desenvolver uma GPU com especificações que competem [com a Nvidia GeForce RTX 4090]. Entretanto, a GPU desenvolvida dessa forma foi introduzida no mercado com uma placa gráfica com um TDP de 600 W e um preço referência de 1.600 dólares, tendo sido aceite pelos fãs de PC no geral. Depois de pensar sobre isso, escolhemos não adotar tal estratégia.