Jogo Human: Fall Flat já passou a marca de 40 milhões de cópias vendidas

Ninguém tem dúvida que o mundo dos videojogos é um dos que mais cativa os utilizadores de todas as idades e de todas as plataformas. E há alguns jogos que conseguem conquistar rapidamente o pódio apenas algumas horas desde o seu lançamento e outros que vão aos poucos aumentando os seus jogadores ao longo dos anos. E este é o caso de Human: Fall Flat que foi lançado em 2016 e agora conseguiu ultrapassar a marca de 40 milhões de cópias vendidas.

Human: Fall Flat conseguiu bater mais de 40 milhões de cópias vendidas

Se calhar muitos dos leitores nunca ouviram falar do jogo Human: Fall Flat. O jogo chegou em julho de 2016, tendo sido criado pela No Brakes Games e publicado pela Curve Digital. Trata-se de um título que se enciaxa na categoria de quebra-cabeças e que está disponível para várias plataformas, como Microsoft Windows, Linux, MacOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Nintendo Switch, Google Stadia, iOS e Android.

E agora os responsáveis pelo jogo têm mais do que motivos para celebrarem uma vez que Human:Fall Flat conseguiu ultrapassar a marca de 40 milhões de cópias vendidas. Possivelmente o facto de ser um jogo interessante que ainda continua a receber suporte e conteúdo extra da criadora, mesmo depois de quase 7 anos, podem ser algumas das razões para esta conquista.

Tomas Sakalauskas, CEO e fundador da No Brakes Games e responsável pela criação do jogo disse que "o que faz de Human: Fall Flat tão bom é a nossa comunidade. Somos realmente gratos pelo apoio dos fãs e ficámos em choque por termos mais de 40 milhões de pessoas a experimentar o nosso jogo em todo o mundo".

Já o diretor de conteúdo da Curve Games referiu que "quando a Curve reuniu com a No Brakes Games, sabíamos que Human: Fall Flat era algo especial, mas temos ficado surpreendidos pelo entusiasmo e paixão dos fãs com o passar dos anos, que continuam a apoiar o jogo com as suas novas ideias de fases".

Caso tenha ficado curioso e queira experimentar, saiba que o jogo tem um preço bastante apelativo, pois na Steam para PC está disponível um pacote promocional por 7,50€.