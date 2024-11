AMD deu um passo para bater a Intel e conseguiu mais um recorde

Depois de muitos anos em que a Intel dominou o mercado dos processadores, a AMD resolveu agora ganhar ainda mais espaço. A empresa atingiu um novo recorde e mostrou que há ainda espaço para crescer e que certamente baterá a concorrência.

AMD quer bater a Intel e mostrou isso

A AMD alcançou uma quota de mercado de 28,7% no mercado de processadores para desktop no terceiro trimestre de 2024, a maior da história da empresa. Segundo a Mercury Research, a AMD aumentou a sua quota de mercado em 5,7% relativamente ao trimestre anterior e 9,6% relativamente ao ano anterior.

De facto, o enorme sucesso da empresa foi impulsionado principalmente pelas fortes vendas dos seus modelos 3D V-Cache e dos recentemente lançados processadores da série Ryzen 9000. A receita da AMD com processadores para desktop também teve um grande salto, com a quota da empresa na receita de processadores para desktop a subir para 27,3%, um aumento de 7,7% em termos homólogos.

O sucesso da AMD não se limita ao segmento dos desktops, com um crescimento notável também nos mercados móveis e de servidores. A quota da AMD no mercado de processadores móveis aumentou de 20,3% no trimestre anterior para 22,3% no terceiro trimestre. A quota da AMD na receita do segmento de processadores móveis também aumentou para 19,2%, acima dos 17,7%.

Bateu um recorde no mercado dos Desktop

Produtos inovadores, como as APUs da série Ryzen AI 300, desempenharam um papel importante neste crescimento. Os processadores alimentados por IA da AMD são atualmente um grande sucesso entre os utilizadores, tanto em termos de desempenho como de eficiência energética. No mercado dos servidores, a AMD obteve uma grande vitória sobre a Intel.

A quota de mercado da empresa no segmento dos servidores aumentou para 24,2%, enquanto a sua quota de receitas atingiu os 33,9%. O mais impressionante é que a AMD gerou 3,549 mil milhões de dólares em receitas de data centers, superando os 3,3 mil milhões de dólares da Intel. O sucesso da AMD no espaço dos centros de dados confere-lhe uma séria vantagem competitiva relativamente à Intel em áreas de rápido crescimento, como a IA e a Cloud.

Do lado da Intel, este declínio na quota de mercado deve-se a ajustes de stock em alguns clientes e esperam uma recuperação no último trimestre do ano. Em suma, a AMD tornou-se um forte concorrente da Intel nos mercados de desktops, dispositivos móveis e servidores, atraindo a atenção tanto de utilizadores individuais como de clientes de centros de dados com os seus processadores de alto desempenho.