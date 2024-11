Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para novembro

Se para si já é quase Natal, adicione à sua lista de filmes e séries desta altura as novidades que a Netflix preparou para o mês de novembro.

Mais um mês de novidades em matéria de filmes e séries. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - #SeAcabó: O Beijo Que Mudou o Futebol Espanhol

As futebolistas espanholas reúnem-se pela primeira vez para reviver o conturbado Mundial Feminino de 2023 e o beijo que ofuscou a sua vitória.

#SeAcabó: O Beijo Que Mudou o Futebol Espanhol

Dia 6 - Pedro Páramo

O indicado ao Óscar Rodrigo Prieto (O Irlandês) estreia na direção com este adaptação cativante da obra-prima de Juan Rulfo sobre amor e poder.

Pedro Páramo

Dia 6 - Próximo Natal, à Mesma Hora?

O futuro amoroso de Layla depende de arrumar um bilhete para um concerto esgotado. Será que o destino e uma procura frenética por Nova Iorque vão levar a um milagre de Natal?

Próximo Natal, à Mesma Hora?

Dia 7 - Outer Banks T4 P2

Mais um capítulo desta história sobre um grupo de grandes amigos, que combina aventura, muito sol, mistério e drama adolescente.

Outer Banks

Dia 8 - Assalto ao Banco Central

As autoridades correram para enterrar o maior assalto a banco da história da Espanha. Por que motivo? Esta minissérie conta a versão não oficial do que aconteceu em 1981.

Assalto ao Banco Central

Dia 9 - Arcane T2 (ATO 1: 09 nov; ATO 2: 16 nov; ATO 3: 23 nov)

Em Piltover e Zaun, cidades gémeas, mas rivais, duas irmãs lutam em lados opostos de uma guerra entre tecnologias mágicas e ideias divergentes.

Arcane

Dia 13 - Sprint T2

Nesta série sobre desporto, atletas de elite enfrentam treino, escrutínio mediático e competições ferozes, com o objetivo de se tornarem o mais rápidos do mundo.

Sprint

Dia 15 - Cobra Kai T6 P2

Daniel e Johnny reacendem as velhas rivalidades de West Valley, nesta série, que se segue aos filmes "Momento da Verdade".

Cobra Kai

Dia 16 - Jake Paul VS Mike Tyson

A Netflix vai transmitir o evento de boxe de Jake Paul contra Mike Tyson, em direto do AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, em cinco idiomas.

Jake Paul VS Mike Tyson

Dia 18 - Madagáscar

Quando um leão, uma zebra, uma girafa, um hipopótamo e um punhado de pinguins psicóticos fogem do jardim zoológico de Nova Iorque para salvar um dos seus, a aventura começa.

Dia 19 - Assim Nasce Uma Estrela

Uma jovem promessa e um músico conceituado envolvem-se numa relação apaixonada, mas, à medida que ela sobe ao estrelado, ele afunda-se numa espiral de autodestruição.

Assim Nasce Uma Estrela

Dia 20 - GTMAX

Quando um perigoso gangue recruta o seu irmão para um assalto, uma antiga campeã de motocrosse tem de enfrentar os seus medos mais profundos para proteger a família.

GTMAX

Dia 20 - Os Alegres Cavalheiros

Para salvar o clube noturno dos pais, uma bailarina da Broadway encena uma revista de Natal com um elenco masculino... e conhece um homem que se sabe mexer.

Os Alegres Cavalheiros

Dia 22 - A Imperatriz T2

Dividido entre obrigação e o amor, o imperador Francisco segue o seu coração e casa-se com a rebelde Elisabeth, uma imperatriz fascinante, mas improvável. A segunda temporada desta série chega no final do mês.

A Imperatriz

Dia 22 - JOY: Um Pequeno Milagre

Este drama, inspirado numa história verídica, narra como três cientistas britânicos lideraram a investigação da fecundação in vitro nas décadas de 1960 e 1970.

JOY: Um Pequeno Milagre

Dia 22 - A Lição de Piano

Neste drama baseado na peça de August Wilson galardoada com o Pulitzer, uma disputa por um valioso piano ameaça destruir completamente uma família.

A Lição de Piano

Dia 27 - O Nosso Segredinho

Dois ex-namorados rancorosos descobrem que os novos parceiros são irmãos e tentam esconder o seu passado romântico para passarem o Natal com eles sob o mesmo teto.

O Nosso Segredinho

Dia 27 - Um Amor Real de Natal

Bella é dona de uma loja numa pequena cidade, onde atende um novo cliente de sangue azul. Será que este Natal lhe reserva um improvável romance com um duque britânico?

Um Amor Real de Natal

Dia 27 - O Natal Está de Volta a Casa

Russell descobre uma carta de amor num antigo uniforme da 2.ª Guerra Mundial cujos segredos tenta desvendar com a ajuda de um major reformado.

O Natal Está de Volta a Casa

Dia 29 - Senna

O piloto brasileiro Ayrton Senna era fascinado por carros desde criança e tornou-se uma lenda do desporto, até uma tragédia acontecer e mudar a Fórmula 1 para sempre.

Senna

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?