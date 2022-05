AMD atinge a sua maior participação de sempre em processadores x86

A AMD é uma das mais fortes marcas do setor tecnológico, tendo como principal foco o ramo dos processadores e das placas gráficas. No entanto, a empresa de Lisa Su tem estado em segundo lugar na corrida destes dois segmentos. Resta saber é até quando essa realidade se vai manter assim, pois a empresa tem crescido fortemente e a sua estratégia está a resultar com sucesso.

Segundo as mais recentes informações, a AMD alcançou agora a maior participação da sua história no mercados dos processadores x86 no primeiro trimestre fiscal de 2022 da empresa.

AMD consegue a sua maior participação em CPUs X86

De acordo com os novos dados divulgados pelos analistas da Mercury Research, a AMD atingiu a sua maior participação de toda a sua história no mercado dos processadores x86 durante o primeiro trimestre de 2022. E tal acontece numa altura em que, embora tenha estado um pouco adormecida, a sua rival Intel já conseguiu dar um salto no que respeita ao desempenho e eficiência energética com a sua mais recente linha de CPUs Alder Lake de 12ª geração.

Segundo a Mercury, a empresa de Lisa Su conseguiu conquistar 27,7% deste mercado nos primeiros três meses deste ano. Este valor representa assim um aumento de 2,1% face ao trimestre anterior e mais 7% em relação ao mesmo período do ano de 2021. Por sua vez a Intel domina com 72,3%, menos 2,1% face ao último trimestre e menos 7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

E parece que a aposta e lançamento da sua primeira geração de processadores Zen, assim como uma continuidade de atenção e investimento neste setor, estão a dar à AMD bastantes frutos.

Também no segmento dos servidores a AMD cresceu mais do que a Intel, detendo agora 11,6% de participação, um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior e mais 2,7% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Por sua vez nos processadores para desktops, a empresa norte-americana alcançou 18,3% de quota de mercado. E embora seja um crescimento de 2,1% face ao trimestre anterior, é uma queda de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

Já no mercado mobile a marca também cresceu, conseguindo uma participação de 22,5%, mais 0,9% face ao último trimestre e mais 4,4% quando comparado com o mesmo período de 2021.

Estará a Intel ameaçada com o crescimento da Intel?