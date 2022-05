Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como guardar ordem dos ficheiros no OneDrive?

Boa tarde, No OneDrive da Microsoft como é que faço para gravar a ordenações de ficheiros. Antes das últimas atualizações era possível gravar essa ordenação. Agora quando altero a ordenação dos ficheiros por data da modificação, de cada vez que abro o OneDrive essa ordenação foi perdida. Obrigado rdd35779

Resposta:

rdd35779,

Infelizmente não temos as melhores notícias para lhe dar. Esta era uma funcionalidade excelente, mas que aparentemente está mesmo a ser removida do OneDrive.

Como poderá ver nesta publicação no fórum da Microsoft, esta é uma decisão tomada pela equipa de programadores e que provavelmente não será revertida.

Naturalmente que os utilizadores deste serviço Cloud não estão satisfeitos com esta mudança e mostraram isso mesmo nos comentários.

Sendo irreversível, não existe uma solução que possa usar para voltar a ter a ordenação de ficheiros no OneDrive da Microsoft.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter os templates do PowerPoint no nosso Português?

Bom dia. Ao usar templates pré-feitos noutro idioma, sempre que tendo mudar para o idioma português, percebo que tenho de alterar o idioma de cada caixa de texto de toda a apresentação. Há alguma maneira de colocar todas as caixas de texto ao mesmo tempo no idioma português? Muito obrigado. Luís Costa

Resposta:

Luís,

Sim, há forma de o fazer, mas infelizmente não está disponível a partir de uma simples opção.

Para o fazer, é necessário utilizar uma macro, que vai percorrer todos os elementos existentes e alterar o idioma de verificação ortográfica para o pretendido.

Primeiro que tudo, caso não esteja familiarizado com a utilização de macros (código em Visual Basic for Applications), deverá proceder da seguinte forma (para PowerPoint em Inglês, mas perceberá facilmente qual o menu correspondente em português):

Ir a File > Options > Customize Ribbon. Do lado direito, em Main Tabs, ativar Developer (ou Programador)

No novo menu que surge, clicar em Macros, escrever um nome qualquer, clicar Create

Substituir todo o conteúdo do código do Module1 pelo seguinte código:

Sub ChangeProofingLanguageToEnglish() Dim j As Long, k As Long Dim languageID As MsoLanguageID 'Set this to your preferred language languageID = msoLanguageIDPortuguese For j = 1 To ActivePresentation.Slides.Count For k = 1 To ActivePresentation.Slides(j).Shapes.Count ChangeAllSubShapes ActivePresentation.Slides(j).Shapes(k), _ languageID Next k Next j End Sub Sub ChangeAllSubShapes(targetShape As Shape, languageID As MsoLanguageID) Dim i As Long If targetShape.HasTextFrame Then targetShape.TextFrame.TextRange.languageID = languageID End If Select Case targetShape.Type Case msoGroup, msoSmartArt For i = 1 To targetShape.GroupItems.Count ChangeAllSubShapes targetShape.GroupItems.Item(i), languageID Next i End Select End Sub

Gravar. Executar, carregando no botão Play (menu Run > Run Sub/UserForm) ou na tecla F5.

Feito

[Respondido por Hugo Cura]

Como comprar uma licença para instalar o Windows 10?

Boa noite, preciso de instalar um Windows 10 num PC de uma pessoa amiga, ela não tem licença digital. O que me aconselham de fazer compra da licença em que site?? .. E se é fiável?? Obrigado Paulo Almeida Almeida

Resposta:

Paulo,

O Pplware trabalha com vários parceiros para a venda de licenças de software, com o Windows 10 a estar incluído.

Bastará estar atento às promoções que lançamos de forma quase diária para encontrar certamente uma proposta que satisfaça a sua necessidade.

Quanto à fiabilidade destes parceiros, não temos casos de queixas e os poucos casos de situações que foram relatados foram rapidamente resolvidos pelos próprios utilizadores com a entidade que fez a venda.

[Respondido por Pedro Simões]

Posso instalar o Android 13 no meu smartphone Xiaomi?

Olá Pplware, Vi que esta semana saiu a primeira versão do Android 13 para outros telefones que não os pixel da Google. Do que entendi, a Xiaomi costuma estar envolvida nestes testes e dá acesso a algumas versões. Assim, a minha pergunta é se o meu Xiaomi 11T pode ter já acesso a esta versão. Se sim, aproveito e pergunto como a posso instalar. Obrigado, Rodrigo Matias

Resposta:

Rodrigo,

Efetivamente a Google lançou a primeira versão de testes do Android 13 na I/O deste ano, que aconteceu esta semana. Esta está aberta a várias marcas, entre elas a Xiaomi, que entra com 2 smartphones e 1 tablet.

A única questão é que esta está limitada aos modelos mais recentes:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mi Pad 5

Assim, o seu smartphone não estará preparado para receber esta versão, devendo esperar que esta evolua para a MIUI 14, num futuro próximo.

Poderá ler mais sobre este tema neste nosso artigo:

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo obter mais qualidade ao converter para PDF?

Olá a todos. Sempre que converto um documento em PDF, seja trabalho ou apresentação de Power point, verifico uma grande perda de qualidade nas imagens. Existe alguma maneira de converter estes formatos em pdf sem perda de qualidade? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Sim, existe forma de converter com menos perda de qualidade, utilizando para isso impressoras de PDF com compressão de imagem configurável ou que, pelo menos, tenham uma compressão pré definida inferior.

Note que, por si só, o formato PDF (Portable Document File) pressupõe a compressão, precisamente devido ao facto de ser um formato destinado a manusear externamente.

Assim, duas impressoras PDF onde poderá encontrar esse tipo de opção, é na Adobe PDF (incluída no Adobe Acrobat) ou Nitro PDF Creator (incluída no Nitro Pro). Outras mais haverão, mas estas duas posso garantir-lhe que a opção existe e funciona.

Em concreto, ao instalar as aplicações base, são também instaladas impressoras virtuais, cuja saída (após ordem de impressão) é um ficheiro PDF. Ao escolher uma dessas impressoras, deverá abrir as suas propriedades e procurar editar configurações relacionadas com imagem.

No caso da Adobe PDF, deve editar uma configuração existente, e em Imagens, escolher as opções:

Redução da resolução: Desativado

Compactação: Desativado

Qualidade da imagem: Máxima

Já no caso do Nitro PDF Creator, em Conversion Quality deve escolher Custom > Options escolher:

Downsample (DPI): Keep original DPI

Compression: ZIP

[Respondido por Hugo Cura]

