Portugal tem sido um alvo de eleição para os piratas informáticos. A cada dia que passa há relatos de ataques informáticos a empresas, instituições, comunicação social e até hospitais.

Desta vez o alvo foi a Agência Lusa que, através do presidente do Conselho de Administração, Joaquim Carreira, já veio prestar declarações.

Agência Lusa: Registada uma continuada instabilidade no serviço

A agência Lusa foi alvo de um ataque informático nas últimas 48 horas. Como consequência, existe “uma continuada instabilidade no serviço”.

Num comunicado do presidente do Conselho de Administração, Joaquim Carreira, explica-se que a Lusa “está a implementar soluções de mitigação”, juntamente com os seus parceiros tecnológicos, e “espera solucionar o problema com a maior brevidade possível”.

O incidente “já foi comunicado às autoridades competentes”, lê-se ainda no texto do administrador da agência, que lamenta "o transtorno causado” aos trabalhadores, clientes e utilizadores dos serviços da Lusa.

A Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S.A. é uma agência noticiosa portuguesa e a maior de língua portuguesa.

A segurança informática é um requisito fundamental para o bom funcionamento de todos os sistemas de informação. Nos últimos anos têm sido muitas as ameaças detetadas que têm como objectivo a exploração das mais diversas vulnerabilidades dos sistemas informáticos e, por consequência, o acesso não autorizado à informação.

Portugal continua a ser um alvo dos piratas informáticos. A quantidade de ataques sofridos nos últimos meses mostra algumas fragilidades, mas também a necessidade de reforçar a segurança informática.