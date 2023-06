7 tecnologias que são mais antigas do que pensa

Grande parte da tecnologia que conhece e utiliza atualmente existe há mais tempo do que pensa. Há tecnologias que são vitais para as nossas vidas atuais, com histórias que remontam a décadas ou mesmo séculos. Então, que tecnologias são estas?

1. Ecrãs táteis

Maior parte das pessoas associa os ecrãs táteis aos smartphones, que ganharam popularidade perto de 2010. Mas a ideia dos ecrãs táteis surgiu, na verdade, muitos anos antes. Em Outubro de 1965, o engenheiro inglês E.A. Johnson criou um dispositivo de ecrã tátil para o Royal Radar Establishment. Este dispositivo poderia ajudar no controlo do tráfego aéreo mas, infelizmente, nunca chegou a ser utilizado.

Nas décadas seguintes, muitas pessoas tentaram e conseguiram criar dispositivos com ecrã táctil. O IBM Simon, por exemplo, foi o primeiro telemóvel com ecrã tátil do mundo. Claro que o IBM Simon não era nada parecido com os smartphones atuais. O dispositivo tinha um ecrã de cristais líquidos muito básico e não suportava outras cores para além do preto e branco.

No entanto, o IBM Simon foi incrivelmente inovador para a sua época, uma vez que foi lançado em 1994. O dispositivo continua a ser um passo importante que conduziu à atual indústria em expansão. Quem sabe o que o futuro dos smartphones trará, mas não nos esqueçamos de onde surgiu o primeiro ecrã tátil de sempre.

2. Automóveis autónomos

Não, a Tesla não inventou os automóveis autónomos, embora a marca de veículos elétricos esteja fortemente associada a esta tecnologia futurista. De facto, o primeiro automóvel autónomo foi inventado em 1939, na World's Fair. Este veículo, desenvolvido pela General Motors e concebido por Norman Bel Geddes, podia conduzir sozinho utilizando campos eletromagnéticos controlados por rádio. Para que funcionasse, era necessário colocar magnetismos na estrada, mas, mesmo assim, o carro podia deslocar-se sem intervenção humana.

3. Computadores

Todos nós vimos os computadores que datam dos anos 70 e 80, mas a história dos computadores é muito mais antiga do que isso. O primeiro computador de sempre foi criado na década de 1820 por Charles Babbage. A máquina recebeu o nome do seu inventor e é conhecida como Babbage Difference Engine. Mas este era um computador mecânico e não elétrico, como os que utilizamos atualmente.

O primeiro computador eléctrico programável foi inventado muitas décadas mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial. O Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) foi desenvolvido nos EUA em 1945 e utilizava vários painéis, todos com as suas próprias funções. Esta máquina não se parecia em nada com os computadores que utilizamos atualmente e era utilizada apenas pelos militares.

A era dos computadores pessoais (PC) começou nos anos 70, com o lançamento de uma série de modelos, como o Altair e o Kenbak-1. Depois, nos anos 80, foram lançados os primeiros PCs com Windows e Macintosh, dois nomes que continuam a ter uma grande importância na indústria informática.

4. Telefones

Hoje em dia, podemos fazer tantas coisas com os nossos smartphones que, por vezes, esquecemos que eles foram originalmente concebidos apenas para fazer chamadas telefónicas. Quando a era dos telefones começou, a lâmpada ainda não tinha sido inventada.

Em 1847, o inventor Alexander Graham Bell inventou o primeiro telefone do mundo. Em 10 de Março do mesmo ano, Bell fez a primeira chamada telefónica de sempre para o seu assistente. A chamada percorreu uma distância de quase 10 km, o que era muito impressionante para a época. O assistente de Bell conseguiu ouvir a sua voz do outro lado da linha, tornando a chamada telefónica oficialmente bem sucedida.

5. Máquinas de venda automática

Toda a gente adora ver uma máquina de venda automática quando chega a vontade de comer um snack. Associamos as máquinas de venda automática à segunda metade do século 20, mas a primeira máquina de venda automática moderna foi inventada em 1883 por Percival Everett. Esta máquina de venda automática não distribuía produtos de confeitaria e refrigerantes, mas sim postais.

Cerca de sessenta anos depois desta versão mais moderna da máquina de venda automática, surgiu um distribuidor de jornais inventado por Richard Carlile. Carlile utilizou esta invenção para distribuir publicações proibidas, uma ideia elegante. Desde a distribuição de publicações proibidas até aos pacotes de Cheetos, as máquinas de venda automática mudaram significativamente ao longo dos séculos.

6. Pilhas

A primeira pilha não se parecia em nada com os cilindros compactos de lítio que usamos atualmente. Em vez disso, a pilha voltaica, criada em 1800 por Alessandro Volta, era uma estrutura em forma de coluna constituída por discos de cobre e zinco em camadas, cada uma separada por um pedaço de tecido. Esta invenção foi a primeira pilha elétrica amplamente utilizada ao longo do século 19.

No entanto, um tipo de pilha muito rudimentar remonta a milhares de anos. A pilha de Bagdhad, um conjunto de três artefatos, assemelha-se muito a um tipo de bateria arcaica, que utiliza um tubo de cobre e uma barra de ferro dentro de um pote de cerâmica. Os arqueólogos não têm a certeza de que este tenha sido utilizado como bateria, mas a combinação destes três componentes é certamente sugestiva de tal.

7. Filmes 3D

Muitos de nós lembram-se de como foi estranho ver um filme em 3D pela primeira vez. Mas esta não é, de forma alguma, uma tecnologia moderna. O primeiro filme em 3D foi exibido nos cinemas em 1922, apenas alguns anos após a conclusão da Primeira Guerra Mundial. "O Poder do Amor" foi um filme mudo exibido pela primeira vez em Los Angeles e foi revolucionário para a sua época. O filme tinha até dois finais diferentes: um feliz e outro triste. Utilizando óculos anáglifos para receber a experiência 3D, os espectadores podiam escolher o final a que queriam assistir.

Cerca de 30 anos mais tarde, os filmes em 3D tornaram-se a moda, num período conhecido como a idade de ouro da tecnologia 3D. Mas muitos ainda não sabem que esta tecnologia remonta ao início do século 20.

Embora as sociedades mais antigas não usassem certamente o Instagram ou a Netflix, é importante lembrar que muitas das tecnologias populares que usamos atualmente têm raízes que remontam a centenas de anos. Devemos muitos dos luxos tecnológicos que usamos aos avanços feitos há muito tempo.

