Hacker transforma uma torradeira numa consola Nintendo Wii

O mundo da tecnologia está cada vez mais acessível à arte e genialidade de cada um. A eletrónica é hoje mais desafiante ao ponto de levar um programador ou um hacker, como se apelida, a dar uma vida mais airosa à sua torradeira. A partir de agora, em vez de ligar a consola, porque não liga a torradeira para jogar uma partida de futebol?

Se acha descabido, acha muito bem, mas isso pouco importa a este criativo que meteu mãos à obra e agora tem uma torradeira para jogar os seus jogos preferidos.

Uma torradeira que é uma consola Nintendo Wii

Com mais de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, existem muitas consolas Wii por aí. Contudo, muitas delas estão nas gavetas, nos armários a fazer tempo até um dia acabar a sua vida enquanto parte do divertimento de uma geração.

A pensar no bem comum, eventualmente das torradeiras, o hacker Sonictimm teve a ideia de dar uma nova vida ao conceito Wii. Para tal meteu mãos à obra e criou a sua WiiinToaster. Basicamente é uma Nintendo Wii que funciona dentro de uma torradeira.

O 'WiiinToaster' faz tudo que uma consola Wii normal pode fazer, mas, infelizmente, o elemento de fazer torradas da torradeira teve que ser sacrificado. Então, embora possa jogar Mario Kart Wii e Super Smash Bros. Brawl, não pode realmente fazer o pequeno-almoço.

Sim, tem razão, a ideia é um pouco "fora da caixa", até parva do ponto de vista da utilidade. Contudo, quem controla estas mentes, que ora transformam uma torradeira numa consola, ora deitam abaixo uma qualquer rede social?

No fundo, Sonictimm agarrou no eletrodoméstico, retirou todos os componentes que fazem parte da arte de torrar pão e substituiu-os pelas peças de uma Nintendo Wii completa. Desta forma, a carcaça da torradeira funciona como se fosse o corpo da consola de jogos.

Teve ali algum engenho, principalmente para a parte de entrada e saída dos CDs. As aberturas têm de bater certo, e têm de estar combinadas com a área onde as fatias de pão descansam a "morenar". No que toca aos botões, estão colocados os que fazem parte da consola original.