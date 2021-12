Reveladas imagens de uma gráfica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti

Os últimos rumores dão como certa a existência e lançamento para breve de mais uma poderosíssima placa gráfica da Nvidia. Trata-se da GeForce RTX 3090 Ti que poderá ficar conhecida já no dia 4 de janeiro de 2022.

E para intensificar ainda mais esta possibilidade, foi agora revelada a primeira imagem desta GPU, nomeadamente o modelo ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti.

Primeira imagem da gráfica GeForce RTX 3090 Ti

Chega-nos da China a primeira imagem de uma placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti da Nvidia. Mais especificamente trata-se de um modelo personalizado pela taiwanesa ASUS, sendo que o modelo se designa ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti. Pelo menos a caixa foi revelada e é semelhante à de outros modelos personalizados pela Asus.

Mas, mesmo através da caixa, conseguimos vislumbrar alguns detalhes da placa gráfica que está exibida na mesma. E pelo que se pode ver, o design e a aparência no geral desta RTX 3090 Ti é muito semelhante ao modelo original, ou seja 'não Ti', desta versão. Segundo algumas fontes, é possível que as diferenças se encontrem, por exemplo, na quantidade de heatpipes, uma vez que esta GPU irá consumir mais energia, sendo que ainda não há informações sobre se o equipamento contará com algum sistema de arrefecimento diferente para gerir as temperaturas mais altas.

Segundo os últimos rumores revelados, a Nvidia poderá anunciar esta sua nova aposta do segmento dos chips gráficos já no dia 4 de janeiro e lançá-la no dia 27 do mesmo mês. Os detalhes indicam que esta GPU contará com o chip gráfico GA102-350, 10752 núcleos CUDA (o modelo original tem 10496), 84 núcleos RT e 336 núcleos Tensor.

A RTX 3090 Ti terá 12 chips de memória GDRR6 fabricados pela Micron, cada um com 2 GB de capacidade, o que totaliza 24 GB de 21 Gbps e 384 bits de interface de memória. Contará com uma largura de banda de 1008 GB/s (o modelo 'não Ti' conta com 969 GB/s) e um TDP de 450W.