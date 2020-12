GPD Win 3: A verdadeira fusão de um smartphone com um PC

A evolução de tecnologia continua e hoje sabemos que o presente/futuro passa pelos dispositivos móveis. No entanto, estes equipamentos ainda não conseguem substituir na totalidade os Desktops. E se juntarmos um smartphone com um PC?

A ideia já existe e a solução também! Vamos conhecer o projeto GPD Win 3.

Foi através de uma plataforma Indiegogo de financiamento que a ideia de juntar um smartphone a um PC apareceu. O projeto chama-se GPD Win 3 e parece uma mini consola, que tem como sistema operativo o Windows 10 e um conjunto de interessantes funcionalidades.

Este pequeno gadget vem com um SoC Intel Core i5 de 11ª geração, mas há também uma versão com um SoC Intel Core i7. Tem 16GB de RAM LPDDR4 e traz um SSD PCIe 3.0 de 1TB. A GPU é uma Intel Xe.

Além do equipamento em si, exista também uma dock que disponibiliza diversos tipos de interfaces: USB Type C, HDMI, USB e RJ45. Na prática, esta dock tem:

3 USB 3.2 Gen2 Type-A, todas de 10Gbps;

1 USB 3.2 Gen2 Type-C de 10Gbps;

1 HDMI 2.0b com largura de banda de até 18 Gbps até 32 canais, 48bits e suporte a HDR.

1 porta de rede RJ45, cartão de rede 10/1000Mbps.

O equipamento pode ser ligado a um monitor via HDMI, funcionando de forma idêntica à Nintendo Switch. No site do Indiegogo podemos encontrar algumas gravações de gameplays de jogos triple-A como Devil May Cry 5, Death Stranding e Red Dead Redemption 2.

GPD Win 3