eToro atinge valorização de 2,5 mil milhões de dólares

A fintech israelita eToro atingiu recentemente uma valorização de mercado de 2,5 mil milhões de dólares. Um investidor institucional norte-americano, não divulgado, terá adquirido ações da eToro no valor de 50 milhões de dólares, colocando a avaliação total da fintech naquele montante.

Esta informação, partilhada pelo Calcalist, parece ter surgido por parte de uma fonte anónima. Oficialmente, e através de comunicado, a eToro não confirma nem desmente a alegação. De acordo com o Finance Magnates, a empresa referiu apenas que tem crescido imenso ao longo de 2020 e despertou interesse junto de investidores a nível mundial; contudo, não interfere nas decisões tomadas no mercado secundário pelos seus acionistas.

O Calcalist referiu ainda que a eToro espera que o seu valor aumente ainda mais após a próxima ronda de “funding”. A última ronda ocorreu em 2018, tendo a eToro angariado 100 milhões de dólares, sendo o China Minsheng Financial o principal investidor. Outros investidores de peso na plataforma incluem Chemi Peres, o “venture capitalist” israelita fundador da Pitango VC e filho do falecido estadista Shimon Peres; o também israelita e “business angel” Guy Gamzu; e a gigante chinesa de seguros Ping Na.

2020 foi o ano de maior crescimento da eToro

A eToro tem vivido um crescimento fortíssimo ao longo de 2020. O volume de “trading” triplicou em relação a 2019. A necessidade levou ao recrutamento de 300 colaboradores, metade deles em Israel.

Simultaneamente, deu diversos passos em termos de presença no mercado. Através da aquisição da Marq Millions Ltd, passou a poder fornecer um cartão de débito próprio no mercado britânico. Em outubro confirmou-se como membro da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), o organismo autorregulador dos Estados Unidos, o que significa que passou a poder operar “social trading” no mercado americano.

De entre os principais mercados mundiais, a eToro está firmemente implantada nos mercados britânico e norte-americano. Mas as opiniões sobre a eToro terão tendência a tornar-se mais claras noutros mercados à medida que os esforços da empresa em termos de marketing vierem a dar frutos. A marca eToro está bastante ligada à imagem de Alec Baldwin e à campanha de publicidade online que lhe esteve associada. Paralelamente, em setembro a marca anunciou novos contratos de patrocínio com seis clubes de futebol da Premier League britânica e mais seis da Bundesliga da Alemanha.

eToro triplicou o seu valor em dois anos

A ronda de financiamento de 2018 havia deixado o valor de mercado da eToro nos 800 milhões de dólares. De acordo com esta última avaliação, ainda que não oficial, o valor de mercado da empresa terá, sensivelmente, triplicado.

A eToro foi fundada em 2007 pelo seu atual CEO, Yoni Assia, com dois sócios. O objetivo da plataforma é abrir e democratizar os mercados financeiros, de forma a permitir que toda a gente possa investir de uma forma simples e transparente. São atualmente cerca de 16 milhões os utilizadores da eToro, que podem investir não apenas em ações mas também em “commodities” e em ativos digitais. Já angariou um total de 162 milhões de dólares em cinco rondas de financiamento. A empresa conta atualmente com cerca de 1000 funcionários espalhados por 10 escritórios em diversos países, sendo que 600 trabalham em Israel.

Social trading: o futuro do investimento?

A eToro foi uma das primeiras plataformas de “social trading”, apostando no conceito de levar cada investidor a observar o comportamento à maneira de uma rede social. Aplicar os recursos da Era da Informação ao antiquíssimo conceito do mercado livre, baseado num princípio de autorregulação e de acesso à informação, é um conceito que tem fortes probabilidades de se tornar o futuro do investimento nos mercados financeiros.

Na eToro os utilizadores não se limitam a poder criar a sua própria carteira de investimento; podem também “seguir” outros utilizadores, à maneira de uma rede social, e até copiar as suas estratégias de investimento. A plataforma apresentou uma funcionalidade, chamada CopyTrader, expressamente com esta função. Há também guias, tutoriais e outros materiais educativos destinados a quem queira aprender mais sobre investimentos em mercados financeiros. Os “traders” mais bem-sucedidos poderão tornar-se, eles próprios, “influencers” no âmbito da plataforma.

Já em 2016 o conceito trazido pela eToro tinha chegado à Forbes. Numa entrevista à conceituada revista de negócios, Yoni Assia revelava ter aprendido tudo sobre finanças e “trading” com o seu pai, durante a adolescência. No início da vida adulta deu-se conta que para a maioria das pessoas seria impossível aceder ao mesmo nível e detalhe de informação sobre a matéria que ele próprio recebera. Esse foi o impulso para criar a eToro, numa altura em que a própria ideia de redes sociais estava a receber o primeiro forte impulso. Assia aponta a conceitos de transparências, de “consumerização” dos mercados financeiros e da tecnologia como forma de aumentar a literacia financeira do cidadão comum.