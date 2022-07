Ferramentas úteis para ter na oficina de casa

A bricolage é algo necessário em todas as casas. Há pessoas mais habilidosas que outras e algumas nem tão pouco estão dispostas a fazê-lo, é verdade. No entanto, é factual que sem as ferramentas adequadas terá muito mais dificuldade concretizar até mesmo as tarefas mais simples.

Assim, hoje trazemos mais algumas sugestões de ferramentas.

HOTO Laser (Mi Home App)

A primeira sugestão vai para o HOTO Laser. Este pequeno dispositivo permite fazer medições de áreas e grandes espaços a lazer, sendo que, além dos valores aparecerem num painel OLED integrado, a informação ainda pode ser consultada na app da Xiaomi Mi Home.

Permite medir distâncias até um máximo de 30 metros e tem variação na precisão de apenas 2mm.

O HOTO Laser está disponível por apenas 18€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HekkaHoto0613.

HOTO Laser

Kit de chaves de precisão elétrico Xiaomi Mijia

Um produto muito útil para ter em casa é um conjunto de chaves de precisão. Este em particular da Xiaomi já era bastante popular na sua forma manual, mas sendo elétrico eleva ainda mais a sua qualidade e ajuda no momento da utilização.

A qualidade do material é muito boa, em liga de alumínio cinza escuro, e inclui 32 chaves, sendo 6 delas mais compridas. A velocidade máxima sem carga é de 200r/min. O kit vem numa caixa bastante compacta de apenas 201,8 x 74,2 x 25,2mm e 353g.

A chave elétrica Xiaomi Mijia Electrical Precision Screwdriver Kit 2 está disponível por apenas 25€ (IVA incluído), com o código de desconto HEKKAAFMI0715.

Xiaomi Mijia Electrical Precision Screwdriver Kit 2

Bomba de ar Xiaomi Mijia 1S Multi-function

Seja para as bolas, para bicicletas, piscinas insufláveis, boias, para os pneus das bicicletas ou até das motas, ter uma bomba de ar em casa ou até sempre dentro da mochila poderá salvar o dia.

Este dispositivo é bastante pequeno, fácil de transportar, tem 5 modos de inflação, a bateria é carregada via USB Tipo C e oferece uma pressão máxima de 150psi.

A bomba portátil Xiaomi Mijia 1S Multi-function tem um preço de apenas 35€ (IVA incluído), com o código de desconto HekkaAFPump1.

Xiaomi Mijia 1S Multi-function 5 Modes Air Pump

Xiaomi Mijia YEELOCK

Quem tem crianças pequenas em casa sabe o quão curiosas são e a tendência que têm para ir mexer onde não devem. Por isso é que tende a haver um reajuste dos armários da casa, passando medicamentos e detergentes para prateleiras mais altas, colocar travas nas portas dos armários e gavetas da cozinha, entre muitos outros truques para “enganar” os mais pequenos.

Mas existem outros cenários que nos obrigam a manter os armários e gavetas trancadas. Para quem tem armas, joias, dinheiro, documentos importantes e até gadgets, e os quer manter mais seguros poderá ser importante ter uma fechadura resistente.

Este pequeno gadget da Xiaomi Mijia é muito barato e faz com que o smartphone sirva de chave para abrir portas e gavetas.

Para tal basta instalar a trava no local pretendido, fazer a instalação do dispositivo no smartphone, via Bluetooth, com recurso à app móvel dedicada, e está pronto a proteger os seus bens.

O cadeado inteligente Xiaomi Mijia YEELOCK tem um preço de 11,90€ (IVA incluído), utilizando o código HekkaYEELOCK.

Xiaomi Mijia YEELOCK