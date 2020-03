EUA: Venda de smartphones 5G é muito inferior ao esperado

Muito se fala nos smartphones 5G e sabemos que estão aí para ficar. No entanto, dados recentes mostram que, nos EUA, as vendas em 2019 foram muito inferiores ao que se estimava.

Mesmo com a forte publicidade e variedade de equipamentos, parece que a conetividade de quinta-geração ainda não convence a maioria dos consumidores.

Vendas de smatphones 5G nos EUA muito abaixo ao esperado

Parece que a rede ultra-rápida não está a conquistar os americanos, e nem as dezenas de milhões gastos em publicidade fizeram efeito.

As pesquisas mais recentes indicam que, em 2019, de todos os smartphones vendidos nos EUA, apenas 1% tinha capacidade 5G. Os dados resultam de um estudo de mercado da Counterpoint em conjunto com o grupo NPD.

Mas, segundo o entendimento de Jeff Fieldhack, da Counterpoint:

As vendas mais baixas ao esperado, em 2019, de smartphones 5G têm uma variedade de razões. Como o facto de a AT&T e a T-Mobile, ainda não disponibilizarem uma cobertura ampla da rede, até ao final do ano passado, e a Verizon não dispor de muitos equipamentos que conseguissem ligar à rede mmWave 5G.

Já do lado da NPD há alguns dados positivos, no sentido em que, pelo menos, os americanos estão mais conscientes em relação à rede ultra-rápida. Segundo a empresa, no 2.º trimestre de 2019, 89% dos entrevistados já conheciam a tecnologia, um aumento face aos 73% do 1.º trimestre.

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G foi o mais vendido nos EUA

Os números indicam que em 2019, foram vendidos nos EUA um total de 2 milhões de smartphones 5G.

Relativamente a marcas, o Galaxy Note 10 Plus 5G foi o equipamento de quinta-geração mais vendido nos Estados Unidos da América, em 2019. A empresa sul-coreana teve 74% da quota do mercado neste segmento, no ano passado. Já a LG conseguiu uma participação de 15% e a OnePlus de 11%.

No entanto, por outro lado os analistas estimam que, à medida que avança o ano de 2020, as vendas dos smartphone 5G aumentem significativamente. Por exemplo, a Counterpoint prevê que em 2020, 25% dos smartphones nos EUA já suportem a rede de quinta geração.

Fieldhack adianta ainda que:

Este crescimento vai dever-se em grande parte à popularidade do iPhone, que poderá lançar a sua versão 5G em setembro de 2020, e também aos smartphones 5G de valor inferior a 500 dólares.

Mas não podemos esquecer que, apesar das estimativas para este ano, esse crescimento também poderá ficar seriamente comprometido devido à crise económica provocada pelo Coronavírus.

