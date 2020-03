COVID-19: Robôs usam feixes de luz UV para eliminar vírus dos hospitais

Com vários países já em estado de emergência, a COVID-19 tem obrigado a medidas extraordinárias. A ciência continua a tentar perceber o comportamento do vírus e, enquanto não aparece uma solução, tudo vale para o seu combate. E há soluções eficazes!

Na China os robôs vão ´ajudar na desinfestação de hospitais, usando para isso feixes de luz para eliminar vírus e outras ameaças.

A tecnologia pode ser uma forte arma no combate à COVID-19. Nesse sentido, na China vão a ser usados robôs com o objetivo de eliminar o vírus. Para tal, os robôs usam uma luz ultravioleta (UV). Esta tecnologia vai ser usada especialmente nos hospitais, pois é nesses locais que existe uma maior concentração de ameaças ao organismo do ser humano.

Robôs matam o vírus com luz UV

Segundo o que foi revelado, esta luz UV tem a capacidade de “matar” vírus, bactérias e outras ameaças ao organismo do ser humano.

Segundo a BBC, o sistema foi desenvolvido em 2014 por uma empresa Dinamarquesa, a UVD Robots, para hospitais do país. A MedTechIntelligence revelou no seu site que o sistema está agora disponível em 40 países e que vai chegar à China. De acordo com as informações, estes robôs irão estar em mais de 2000 hospitais na China.

Per Juul Nielsen, CEO da UVD Robots referiu que…

No cenário que vivemos atualmente, de ameaça mundial, a tecnologiainovadora desenvolvida pela empresa pode ajudar no combate à COVID-19.

A tecnologia foi introduzida no mercado em 2018.

A COVID-19 continua a fazer mortos por todo o mundo. Segundo dados recentes, no mundo já morreram mais de 10 mil pessoas e o vírus já chegou a muitos países. Em Portugal a COVID-19 também já fez vários mortos e o número de infetados já ultrapassou os 1000. Não havendo nenhuma solução por agora, a principal forma de atuarmos em cenário de pandemia é protegermo-nos, em casa.