Este mini gadget usa anéis concêntricos para medir superfícies curvas e efetuar cálculos

Conhecido como "Mini Titanium Curve Measure Slide Rule" (para nós, apenas Mini), este gadget é uma alternativa bastante inteligente à aborrecida fita métrica. A criadora, a japonesa Titaner, já tinha lançado um dispositivo parecido, mas está de volta com esta nova versão, que também efetua cálculos.

Este gadget em forma de disco é composto por um anel exterior com um anel mais pequeno encaixado no seu interior. Ambos os anéis estão gravados a laser com marcações numéricas e podem rodar independentemente um do outro - o que significa que pode manter o anel interior no lugar enquanto roda o anel exterior à sua volta.

Os utilizadores podem escolher entre as versões métrica e imperial do dispositivo. O modelo métrico tem uma circunferência de 10 cm, enquanto o modelo imperial maior tem uma circunferência de 5 polegadas.

Como funciona?

Quando se pretende medir algo com o Mini, começa-se por alinhar as marcas zero em ambos os anéis. De seguida, coloca-se o gadget no início da superfície a medir, mantendo-o na vertical como uma roda.

Depois, basta rodá-lo ao longo dessa superfície, que pode ser curva ou não tão reta e/ou não tão plana. Ao fazê-lo, o anel interior fica preso entre o dedo e o polegar, com a roda exterior a fazer toda a rotação - emite um som satisfatório ao fazê-lo.

No final de cada volta completa do anel exterior, um cordão de cerâmica integrado com mola produz um clique audível. Conta-se esses cliques na cabeça, pois cada um representa 10 cm ou 5 polegadas (consoante o modelo). Quando chegar ao fim da superfície a medir, anota a marca numérica no anel exterior que coincide com o zero no anel interior.

Um exemplo prático

Utilizando o modelo métrico, por exemplo, multiplica-se o número de cliques por 10 e adiciona-se o número que está alinhado com o zero do anel interior. Assim, se o Mini fez cinco cliques e terminou com 6,2 (número 6 e duas marcas de escala) alinhados com o zero, a distância medida seria de 56,2 cm, ou 562 mm.

O dispositivo pode também ser utilizado para efetuar cálculos simples. Numa proeza de engenharia, os dois anéis juntos formam uma régua de cálculo circular que efetua a adição de um lado do Mini e a multiplicação do outro.

É de notar que, devido ao seu pequeno tamanho, o Mini só consegue fazer contas bastante básicas - coisas como 2 x 3 = 6. A maioria das pessoas consegue facilmente fazer esse tipo de coisas de cabeça. No entanto, não deixa de ser bastante interessante.

As promessas de compra na Kickstarter vão de 49 dólares para o modelo métrico ti/cobre até 65 dólares para o modelo imperial ti.

