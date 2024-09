Tesla demonstra as capacidades do seu sistema de condução autónoma num vídeo promocional

Um recente vídeo, publicado no X, mostra que o FSD (supervisionado) consegue navegar nas ruas da cidade em grande parte por si próprio, com o mínimo de intervenção humana. Apresenta vários cenários desafiantes, incluindo desvios, espaços estreitos e curvas sem proteção.

O novo vídeo inclui um aviso aos condutores

Tal como nos anúncios anteriores da Tesla sobre o FSD, o novo vídeo inclui uma advertência de que os condutores devem manter-se atentos durante a sua utilização e estar preparados para assumir o controlo, se necessário. A Tesla tem mantido consistentemente esta precaução, mesmo quando introduz funcionalidades mais avançadas do FSD e do Autopilot.

O CEO da Tesla, Elon Musk, um dos principais apoiantes do FSD, expressou o seu entusiasmo pela tecnologia num comentário sobre o vídeo. No X, Musk descreveu a condução com o FSD (Supervisionado) como "uma sensação de magia", informou a Teslarati.

Os comentários de Musk e o vídeo do FSD da Tesla suscitaram reações mistas na Internet. Alguns seguidores queixaram-se de ainda não terem recebido a versão mais recente do sistema, enquanto outros criticaram a Tesla por publicar o anúncio no X, observando que os utilizadores da plataforma já sabem muito sobre as funcionalidades do sistema.

A tecnologia FSD tem enfrentado problemas, com relatórios a indicar que tem dificuldade em funcionar em túneis. Como refere a Ars Technica, apesar de serem rotulados de "condução totalmente autónoma", os Teslas ainda têm dificuldade em lidar com túneis de sentido único.

FSD Supervised can drive you almost anywhere pic.twitter.com/fYjqoH3qEZ — Tesla (@Tesla) August 29, 2024

Tesla investe fortemente no FSD

A gigante dos veículos elétricos está a investir fortemente no seu programa FSD, o que é evidente no desenvolvimento do Cortex, um cluster de supercomputadores na Giga Texas, e no futuro supercomputador Dojo de 500 mil milhões de dólares em Buffalo, Nova Iorque. Estes investimentos são significativos, especialmente porque o FSD é uma caraterística fundamental de produtos como o novo Robotaxi, que será apresentado em outubro.

No início deste ano, a visita de Musk à China revelou-se um êxito para a Tesla, uma vez que a fabricante de automóveis norte-americana recebeu aprovação para implementar o seu sistema de assistência à condução na China, o maior mercado automóvel do mundo.

A China está a registar uma maior adoção de sistemas avançados de assistência ao condutor e níveis mais elevados de condução autónoma em automóveis produzidos em série, o que coloca a Tesla numa posição forte para expandir a sua presença no mercado e capitalizar a crescente procura destas tecnologias.

Leia também: