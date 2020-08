A procura por um smartphone Android acessível é relativamente complexa. São muitas marcas, muitos processadores, muitas câmaras… há uma série de parâmetros a avaliar e a encaixar dentro de determinado orçamento disponível.

A Cubot enquadra-se no segmento de produtos mais acessíveis e o novo Cubot C30 acaba de chegar com preço promocional.

Cubot C30, as especificações

O Cubot C30 é um dos mais recentes smartphones lançados pela marca. Vem equipado com o sistema operativo Android 10 e a marca orgulha-se de referir que não adiciona aos seus smartphones, software desnecessário, para que a liberdade esteja do lado do utilizador.

O seu processador é um MediaTek Helio P60. Vem equipado ainda com 8 GB de RAM nas versões de 128 GB e 256 GB de armazenamento, garantindo assim bom desempenho e uma excelente capacidade de armazenamento.

A bateria é de 4200 mAh e o ecrã de 6,4″ tem já resolução FullHD+.

No que respeita às câmaras, na traseira o Cubot C30 oferece um módulo composto por uma câmara principal de 48 MP, com sensor Samsung S5KGM1, auxiliada por mais três câmaras. São elas de 16 MP (ultra grande angular), 5 MP (macro) e de 0,3 MP (fotosensível). Na frente existe uma câmara de 32 MP.

Na lateral existe um sensor de impressões digitais. Adicionalmente, inclui também NFC, Bluetooth 4.2, USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm.

O Cubot C30 ficou hoje disponível para venda, a um preço promocional de 127 € para o modelo de 128 GB e de 152 €, para a versão de 256 GB, bastando para isso utilizar o cupão de desconto no valor de $20. Esta oferta promocional é limitada a 100 unidades até dia 28 de agosto.

Cubot C30