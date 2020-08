Vamos conhecer Hearthstone Scholomance Academy

Foi no passado dia 6 de Agosto de 2020 que Hearthstone recebeu a sua mais recente expansão, Scholomance Academy.

Sensivelmente 15 dias após a sua release, vamos conhecer o que veio este addon acrescentar ao jogo e qual o impacto que teve no field!

Scholomance Academy, a mais recente expansão da Blizzard para Hearthstone, está live e junta mais 135 cartas à card pool, incluindo 40 novas dual class cards e uma nova keyword, “Spellburst”.

O tema desta expansão transporta-nos para Scholomance, uma academia para necromancers gerida pelo antigo lacaio de Lich King e último boss da aventura “Curse of Naxxramas”, Kel’Thuzad.

Fazendo referência ao universo de Warcraft, esta academia também serviu como dungeon tanto na versão vanilla de World of Wacraft como em Mists of Pandaria, onde recebeu um revamp de forma a ser menos confusa (tal como aconteceu com Sunken Temple).

O que há de novo?

135 novas cartas;

Dual Class Cards – Cartas com mecânicas inspiradas por ambas as classes que as definem;

Nova Keyword: Spellburst – Uma nova habilidade que permite a um minion ou arma fazer algo

Studies – Spells que permitem fazer um discover e que reduzem o custo de mana da próxima carta que se jogue daquele tipo;

carta que se jogue daquele tipo; Todos os jogadores recebem 2 cópias de Transfer Student;

Conteudo PvE gratuito.

Metagame

Druid parece ser a class mais popular em todos os brackets. Guardian Animals Druid está por todo o lado com a maioria das builds a usarem Kael’thas e Survival of the Fittest. Existem também builds com Malygos e versões Aggro Gibberling Druid sendo que a primeira (sem malygos) é atualmente um deck Tier 1.

Paladino está forte. Apesar da sua popularidade ter vindo a diminuir ao longo do tempo, Pure Paladin é um deck extramente sólido e com uma performance incrivel. Tier 1.

Priest excedeu todas as expetativas e posiciona-se como uma class top tier. O facto de conseguir lidar bem com os druids alavanca este pico de performance. Highlander Priest tem sido o deck de eleição nestes primeiros dias de Scholmance Academy. Tier 1.

Aggro Rogue está com imensas variantes e a arquitetura dominante parece estar longe de estar definida.

Mage é outra classe que está em modo work in progress. Fireworks Mage é um deck OTK que segue um plano de jogo semelhante a Freeze Mage mas com Arcane Missiles como finisher. Não parece que seja um deck future proof. Existem também umas versões de Cyclone Mage e Highlander com o primeiro a usar Mana Giant’s e o segundo a ser reconhecido como provavelmente a melhor build dos 3.

Demon Hunter continua a ser dominado pela sua arquitetura agressiva com um volume aparentemente pequeno de Control Demon Hunters que usam o package Soul Fragment. Muito espaço para crescer e evoluir sendo que Pure Paladin é um bom match up para a versão aggro.

Enrage Warrior parece ter sido substituido por Big Warriors e até mesmo por alguns Control Warriors. O racional que leva a esta mudança é o facto de Enrage Warrior ser facilmente aniquiliado por druids, paladins e priests e Big Warrior ser um dos decks que podem vencer consistentemente Guardian Druid.

Zoo Warlock aparenta ser o deck mais popular no que a Warlocks diz respeito, com boas condições para se bater com o dominante guardian druid e pure paladin.

Shaman parece ser a classe mais fraca do formato. O único deck que aparenta ser competitivo é o Totem Shaman.

Hunters andam à volta de builds Highlander e Face. Teremos que esperar um pouco mais para ver builds diferentes e mais refinadas.

Podem ver aqui mais informação acerca da nova expansão de Hearthstone, aqui as 135 novas cartas e aqui os bundles de cards packs.“Hearthstone – Scholomance Academy” foi lançado para PC; Windows; IOS e Android.