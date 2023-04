Chuwi apresenta o seu primeiro computador gaming

Decorreu recentemente a Global Sources Mobile Electronics 2023, onde a Chuwi aproveitou para apresentar o seu primeiro computador portátil dedicado aos jogos. Não foram desvendados ainda muitos pormenores, mas poderá ser esta a oportunidade para um segmento gaming mais acessível.

A Chuwi tem vindo a crescer no mercado internacional e hoje já opera em mais de 80 países, com mais de 10 milhões de consumidores. Na semana passada decorreu a feira Global Sources Mobile Electronics 2023, onde foram dados a conhecer novos produtos da fabricante, com destaque para o seu computador gaming.

Mal podemos esperar para mostrar ao público o que os nossos produtos podem fazer. Estamos ansiosos para fazer novas parcerias e explorar novas ideias para a próxima grande inovação.

| Jesea Yang, diretor-geral da CHUWI, disse com entusiasmo.

Chuwi Gaming Laptop

O computador gaming que esteve em montra na feira apresentou-se com o nome de produto "Chuwi Gaming Laptop", algo simples, que identifica diretamente o objetivo deste produto. Tem um ecrã de 15,6" com resolução de 2560x1440 píxeis com taxa de atualização de 144Hz, o que corresponde às exigências iniciais de um gamer.

Mas há mais. O processador é um AMD Ryzen 7 7735H e a gráfica uma AMD Radeon RX 6650M, uma combinação criada a pensar no universo gaming. Apresenta-se com 32 GB de RAM e um SSD de 512 GB.

Segundo o que já foi adiantado, o computador deverá chegar ao mercado por um preço de 999 dólares, o que a verificar-se coloca este computador a um preço muito interessante para o segmento.

Tablet Chuwi HiPad Ultra

Além do computador gaming, a Chuwi apresentou também um novo tablet HiPad Ultra. Este modelo tem ecrã de 10,95", com resolução de 1200 x 2000 píxeis, processador Snapdragon 680 da Qualcomm e com GPU Adreno 610.

Este modelo vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Nas especificações pode ainda ver-se que tem duas câmaras de 5 MP + 13 MP, que vem com Android 12 e que a bateria tem capacidade de 7000 mAh.

A Chuwi aponta para um preço de lançamento estimado de 239 dólares. Tanto para o tablet quanto para o PC não foi dada estimativa em euros, mas não deverá haver grande diferença.