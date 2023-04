A mais recente Indie World Showcase da Nintendo, que ocorreu no final da semana que terminou, revelou uma nova fornada de jogos (indies) a caminho da Nintendo Switch. Variedade não falta... venham ver.

A Nintendo emitiu no final da semana passada, a mais recente Indie World Showcase, um evento que divulga o que de mais relevante se faz e produz no mundo dos desenvolvedores Indie e que envolvem jogos para as consolas Nintendo.

Neste evento, foi revelado um alinhamento com mais de 20 novos jogos de estúdios independentes para a Nintendo Switch, alguns deles, disponíveis ainda este ano.

Um dos destaques da apresentação incidiu sobre Blasphemous 2, sobre o qual foi dado a conhecer o primeiro trailer do jogo e a revelação do seu lançamento para o verão deste ano. No vídeo foi anunciado ainda que Shadows Over Loathing, um RPG cómico repleto de gangsters, monstros e mistérios, estará disponível na Nintendo eShop a partir de hoje.

Também abordados nesta apresentação foram Mineko’s Night Market, um jogo de aventuras e simulação sobre uma jovem curiosa que explora a sua nova casa na base do Monte Fugu, disponível para a Nintendo Switch no dia 26 de setembro; My Time at Sandrock, a cativante sequela de My Time at Portia, disponível no verão; OXENFREE II, que decorre cinco anos após os acontecimentos de OXENFREE, disponível para a Nintendo Switch a 12 de julho; e a atualização gratuita Relics of the Old Faith para Cult of the Lamb, que chega a 24 de abril com novos desafios, inimigos e formas de manter os não-crentes alinhados para este título de simulação de “culto”.

Venham conhecer a lista:

Mineko’s Night Market, dos Meowza Games e Humble Games: um jogo narrativo de aventuras e simulação que nos coloca na pele de Mineko que empreenderá várias tarefas, tornar-se-á amiga dos habitantes e fabricará todo o tipo de materiais para o mercado noturno semanal. Existem muitas coisas para fazer, como participar em desfiles, competir em corridas de gatos e atuar em palco. E se estiver disposto a explorar, a ilha conta com muitos segredos para desvendar e quebra-cabeças para resolver. Na Nintendo Switch a 26 de setembro.

My Time at Sandrock, dos Pathea Games e PM Studios: Através de uma cativante história com dezenas de personagens e missões secundárias, será encarregado de devolver toda a glória a uma comunidade desértica pós-apocalíptica nesta sequela de My Time at Portia. Reúna materiais para formar máquinas e transformar uma garagem devoluta num centro apresentável. Porque não se aventura por ruínas antigas e procura relíquias? Ou cumprimenta os habitantes e faz alguns amigos? Os monstros abundam nesta povoação. Derrote-os em combates corpo a corpo. Além disso, se tiver o jogo principal, uma versão multijogadores online estará disponível após o lançamento do jogo, o que lhe permitirá a si e aos seus amigos ajudar Sandrock a prosperar em conjunto. My Time at Sandrock chega à Nintendo Switch no verão.

PlateUp!, dos It’s happening e Yogscast Games: Crie, decore e automatize o restaurante dos seus sonhos no jogo de simulação de gestão roguelite PlateUp!, em que inúmeros clientes esfomeados exigirão as suas refeições a velocidades alucinantes. Terá de gerir a cozinha e servir as refeições para manter os clientes satisfeitos. No final de cada turno gerado aleatoriamente, poderá adquirir novos eletrodomésticos de alta tecnologia, como fornos turbo para melhorar a sua cozinha e ter ainda mais sucesso no seu próximo empreendimento na área da restauração. Até quatro cozinheiros poderão, através de uma ligação local ou online, ajudar a gerir este império culinário em cooperação. Sirva refeições deliciosas em PlateUp!, disponível para a Nintendo Switch em outubro.

Quilts and Cats of Calico, dos Monster Couch: Crie uma colcha a partir de retalhos de tecido estampado nesta adaptação do jogo de tabuleiro Calico. Posicione retalhos no tabuleiro, cosa botões para marcar pontos e atraia gatos adoráveis. Cada gato tem um padrão preferido, por isso costure com estilo e torne-se um perito! Poderá também despender algum tempo a personalizar os seus gatos para lhes dar um aspeto com muita garra! Convide até três amigos para jogarem no modo multijogadores local e online, junte-se a partidas com classificação contra jogadores online ou experimente participar em desafios semanais. Quilts and Cats of Calico deitará as patas à Nintendo Switch no outono.

Rift of the NecroDancer, dos Tic Toc Games e Brace Yourself Games: Neste spin-off de Crypt of the NecroDancer, voltará a ser convidado a acompanhar o ritmo, mas agora terá de fazê-lo em combates por pistas. Os monstros lançar-se-ão contra os jogadores, pelo que terão de seguir as indicações no ecrã para se livrarem deles. Cada um apresenta um padrão de movimentos diferente e alguns requerem vários ataques para serem eliminados. O jogo oferece batalhas com bosses que o porão realmente a mexer e um minijogo especial para cada uma das histórias das cinco personagens. Mantenha o ritmo vivo em Rift of the NecroDancer, disponível para a Nintendo Switch ainda este ano.

A Little to the Left: Cupboards & Drawers, dos Max Inferno e Secret Mode: Há mais quebra-cabeças à sua espera nos conteúdos adicionais Cupboards & Drawers para A Little to the Left. Prepare-se para organizar em 25 novos desafios que o convidarão a explorar um mundo de espaços pequenos, compartimentos secretos e coisas surpreendentes, metidas em gavetas! Novas ilustrações e cenários encantadores estarão também incluídos nestes conteúdos adicionais pagos, disponíveis para a Nintendo Switch em junho.

Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler’s Pack, dos Vine e Yacht Club Games: Não perca mais ação de quebra-cabeças roguelite nos conteúdos adicionais gratuitos Puzzler’s Pack para Shovel Knight Pocket Dungeon. Descubra duas novas personagens jogáveis, teste os seus dotes de resolução de quebra-cabeças com os Quandary Challenges e avance pelas desconcertantes divisões do Castle Quandary. Poderá também visitar o Mr. Hat para obter mais de 20 chapéus que modificam as partidas ou adquirir novas relíquias na Chester’s Shop. Estes conteúdos adicionais grátis chegam à Nintendo Switch na primavera.

Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith, dos Massive Monster e Devolver Digital: Expanda o seu rebanho com a atualização gratuita para Cult of the Lamb! Dezenas de novos objetos, relíquias e inimigos estarão espalhadas por masmorras remisturadas, guardadas por novas versões dos quatro bispos guardiães. Leve os seus despojos de volta para o culto, erga novas construções e recrute novos fiéis. Existe ainda uma nova missão para desbloquear! E após terminar o jogo, mantenha a fé com os novos modos Permadeath, Gauntlet e Boss Rush. Relics of the Old Faith chega à Nintendo Switch no dia 24 de abril.

ANIMAL WELL, dos Shared Memory e Bigmode: Neste mundo atmosférico pixelizado, procurará tesouros enquanto descobre gradualmente um ambiente denso. O jogador decide o caminho que seguirá! Aqui habitam muitas criaturas interessantes, mas algumas poderão ser hostis, por isso mantenha-se alerta. Quaisquer objetos que apanhar poderão ser usados através de uma variedade de formas, como fazer uma escapadela rápida ou até pedir a criaturas amistosas para o ajudar quando se vir em apuros. Há muito para descobrir, por isso dê asas à sua criatividade e veja o que encontra. Encha-se de coragem e curiosidade para ANIMAL WELL, disponível para a Nintendo Switch no inverno.

Crime O’Clock, dos Bad Seed e Just For Games: Não há tempo a perder neste jogo de exploração e quebra-cabeças. À sua espera estão mais de 40 casos para resol Crime O’Clock ver ao longo do tempo e do espaço. Existem muitas eras para visitar, desde a Antiguidade até a um futuro cibernético. Em cada época, a cena do crime mudará com o passar do tempo e as ações que toma numa era poderão influenciar os eventos noutra. À medida que viaja no tempo, conhece personagens e resolve cada caso, o seu mapa mudará e mais aventuras serão desbloqueadas. Acerte os relógios para 30 de junho: o dia de lançamento de Crime O'Clock para a Nintendo Switch.

Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered, dos Rain Games e Modus Games: Empregue poderes eletromagnéticos para resolver quebra-cabeças baseados em física e mova-se de forma fluida por ambientes inspirados na Escandinávia. Mas esta terra alberga muitos perigos, incluindo monstros temíveis que lhe farão a vida difícil. Domine a arte da Teslamancy e derrote-os para descobrir áreas adicionais para explorar. Além disso, ainda hoje poderá jogar na Nintendo Switch uma versão remasterizada do primeiro Teslagrad com gráficos melhorados e dez níveis de desafio extra na Teslagrad Power Pack Edition, que inclui ambos os jogos. Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered estarão igualmente disponíveis hoje, em separado.

Shadows Over Loathing, dos Asymmetric Games LLC: Passado na década de 20 do universo West of Loathing, Shadows Over Loathing é um RPG de comédia física repleto de patetices e figuras estilizadas. Entre num imenso mundo a preto e branco em que encontrará rãs falantes, matemática com vida própria e horrores inimagináveis. Existem também inúmeros papéis para desempenhar, desde marchar ao som dos seus próprios esquemas nefastos como Jazz Agent, até demonstrar quem tem a faca e o queijo na mão como Cheese Wizard. A versão digital de Shadows Over Loathing chega à Nintendo Switch ainda hoje! A edição física do jogo estará disponível para pré-aquisição em algumas lojas em breve e o lançamento está programado para o outono.

Blasphemous 2, dos The Game Kitchen e Team 17: O Penitent One regressou! Volte a acompanhá-lo ao longo de uma terra misteriosa repleta de pesadelos nesta sequela do jogo de hack-’n-slash e plataformas tão divertido quanto sombrio Blasphemous. Explore um mundo negro que se mantém fiel ao do jogo original, com os seus combates baseados em técnica e complexos elementos de plataformas, mas que melhora também o seu característico estilo artístico pixelizado e a variedade de habilidades à disposição. Com sistemas de progressão, construções personalizadas e um conjunto de ataques expandido, o julgamento aguarda na Nintendo Switch este verão.

OXENFREE II: Lost Signals, dos Night School Studio e Netflix: Cinco anos depois dos acontecimentos de OXENFREE, a Riley regressa à sua terra natal de Camena para investigar umas ondas eletromagnéticas estranhas. Use o rádio para comunicar com seres sobrenaturais, manipule o mundo à sua volta e fique atento a um culto que tenta abrir um portal capaz de alterar a realidade. Enquanto explora a cidade, recorrerá ao novo sistema de comunicação por walkie-talkie para conversar com contactos locais. As suas escolhas terão impacto no desenvolvimento da Riley, nas suas relações e na história. Sintonize-se em OXENFREE II: Lost Signals, disponível para a Nintendo Switch a partir de 12 de julho. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

Entretanto, mais novidades foram reveladas sobre outros jogos indie que chegarão à Nintendo Switch nos próximos tempos: