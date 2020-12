Blackview prepara o final do ano com grandes promoções

Com o ano a terminar muitas empresas aproveitam para fazer promoções aos seus produtos. Hoje não estamos a falar de promoções para o Natal, mas sim uma forma de aproveitar bons preços para coisas que façam realmente falta. O smartphone, sendo uma ferramenta de trabalho, poderá ser o investimento necessário neste final de ano e, por isso, damos-lhe a conhecer as promoções que a Blackview tem a decorrer.

Hoje e amanhã poderá aproveitar descontos até 50% em vários smartphones.

Smartphones em destaque

A Blackview, além dos smartphones mais comuns, destaca-se no mercado pelos seus modelos robustos. O BV9900 Pro que foi top de vendas neste ano de 2020, é um dos modelos em promoção. Além das características associadas à robustez, como os certificados que garantem a sua resistência a elementos adversos, o BV9900 Pro destaca-se então por já gravar vídeo a 4K, algo que não é comum nesta gama.

Nesta fase promocional pode ser adquirido por menos de 350 €, vindo equipado com um processador Helio P90 com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. De referir, por fim, que tem um ecrã de 5,84″ com resolução FullHD+ e uma bateria de 4380mAh.

Outro dos modelos em destaque nestes dias de promoção é o BL6000 Pro que foi lançado, inicialmente, na plataforma de crowdfunding Indiegogo, onde obteve um excelente feedback por parte dos consumidores.

Com os certificados IP68, IP69K e ainda MIL-STD-810G, é portanto um modelo que resiste às condições de temperatura mais extremas, quedas, embates, água e poeiras.

Tem uma bateria de 5280 mAh, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno e o processador é um MediaTek Dimensity 800. Vem ainda equipado com Android 10 e tem um módulo de três câmaras na traseira, sendo a principal de 48 MP.

Poderá encontrar este modelo a um preço promocional de 378 €.

Outras promoções a aproveitar

BV4900 Pro – 84,07 €

BV9900E – 218,58 €

BV6300 Pro – 151,08 €

A80 Pro – 90,12 €

Aproveite as promoções da Blackview

Estas promoções são também uma forma da Blackview agradecer a todos os seguidores e utilizadores da marca. No vídeo seguinte poderá ver então algumas fotos captadas pelos utilizadores de smartphones Blackview.