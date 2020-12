Carrier Command de regresso aos mares

Quando aqui indicamos a que a Microprose tinha como que, renascido, mencionámos que um dos projetos em desenvolvimento era precisamente, o do regresso de Carrier Command.

Venham conhecer um pouco de Carrier Command deste século.

Não me canso de mencionar e por vezes pareço uma mensagem gravada, mas o final do século passado, quando começaram a aparecer os Spectrums, Amigas, primeiros PCs,… foi uma altura de grande descoberta para muitos de nós.

Tanto para jogadores como, e principalmente, para os programadores, foi uma altura de desbravar caminho e de começar algo. Algo que vemos nos tempos de hoje como um dos maiores negócios da atualidade.

Foi uma altura em que, por isso mesmo, a abundância de jogos não era tanta como a dos tempos atuais, e algumas marcas sobressaíram pelo seu espírito aventureiro. A Microprose foi uma das editoras mais ativas, com muitos (e bons) títulos lançados ao longo dos anos: Falcon, F15 Strike Eagle, Silent Service, Gunship, Grand Prix, Civilization, B-17 The Mighty Eighth e X-COM.

Carrier Command foi precisamente um desses jogos!

Agora, passados mais de 30 anos, a Microprose está de regresso e Carrier Command também…

A missão

Num mundo futurista, a Humanidade luta pelos poucos recursos existentes no planeta. Tanto os recursos minerais como combustíveis fosseis são preciosos e raros, e qualquer nação estará disposta a arriscar tudo por eles.

A descoberta de um Arquipélago novo com abundância destes recursos desperta a atenção, como seria de esperar. Quem chegar primeiro e os conseguir manter, ficará com eles…

A missão do jogador será, tal como já devem ter antecipado, a de comandar uma força militar para tomar as ilhas do arquipélago. Para isso terá ao seu dispor uma força bastante substancial, como, por exemplo, um porta-aviões com vários tipos de aeronaves, tanques anfíbios, drones entre outras unidades…

No entanto, não vai estar só na luta pelo Arquipélago e, quer seja a IA, quer sejam outros jogadores humanos, o conflito torna-se inevitável.

Estratégia, Planeamento e Coordenação

Segundo a Microprose, Carrier Command 2 é um jogo que mantém as raízes no seu original de 1988, ou seja, é um jogo de estratégia que assenta a sua jogabilidade em três pilares essenciais. Estratégia, Planeamento e Coordenação.

Decorrendo em mapas bastante grandes, a grande marca do jogo será a de assentar a sua dinâmica na tomada de decisões efetivas, ou seja, as decisões do jogador serão o centro da evolução do jogo e, sendo tomadas de forma leviana, trarão consequências.

Estratégia Carrier Command 2 vai colocar à disposição do jogador uma vasta quantidade de armamentos, veículos e ferramentas para levar a cabo as suas missões. Como forma de poder planear devidamente um ataque, convém estabelecer primeiramente uma estratégia e para isso, o jogador vai ter de usar todas as “ferramentas” à sua disposição. Por exemplo, terá de saber tirar proveitos dos radares dos seus navios para recolher informações sobre alvos e zonas circundantes. Com base nessa informação, será necessário ainda saber escolher adequadamente quais os pontos fracos dos inimigos e dessa forma, escolher as armas adequadas para os atingir onde “doí mais”. A abordagem a cada situação é crucial, para a obtenção de um resultado.

Planeamento Como em qualquer jogo de estratégia (e na vida real), a fase de planeamento é de extrema importância, pois só cumprindo um plano devidamente concebido e analisado é que os objetivos poderão vir a ser obtidos. O objetivo do jogo é, de forma semelhante ao jogo original, a conquista de um arquipélago composto por várias ilhas. Contudo, não será tudo feito de uma só vez, e como tal, o ataque terá de ser pensado como uma ação dinâmica e em evolução. Após a conquista de uma ilha, o jogador terá de definir algumas medidas a tomar. Isto pois, o inimigo poderá querer reaver o que já foi dele, e dessa forma, o planeamento estratégico da defesa da ilha é extremamente importante. Isto engloba, por exemplo, a criação e manutenção de linhas de abastecimento para as nossas forças.

Coordenação Um cenário deste género, é uma missão complexa e que envolve várias forças e com especializações diferentes. Dessa forma, é importantíssimo que todas elas saibam o que fazer, quando fazer e de que forma. A coordenação das várias forças em combate é crucial para que se atinjam objetivos e o jogador terá de ter isso em mente se pretender atingir o sucesso. Uma curiosidade será o facto de o jogador poder entrar mesmo dentro de cada veiculo usado nos combates e tomar parte ativa no calor da batalha.

Carrier Command 2 encontra-se em desenvolvimento para PC e chegará por volta do segundo trimestre de 2021 para PC e Mac.