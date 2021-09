Beelink GTR – um novo mini PC equipado com AMD Ryzen 7 3750H

O segmento dos mini PC tem uma oferta cada vez mais alargada e com propostas de grande desempenho. São máquinas minimalistas para equipar qualquer escritório, podem ser facilmente transportados sempre que necessário e ligado aos periféricos para continuar a ter a mesma experiência de utilização e toda a informação presente. A Beelink tem uma nova proposta neste segmento, equipado com o processador AMD Ryzen 7 3750H.

Venha conhecer o mini PC Beelink GTR.

A Beelink tem uma nova linha de mini computadores equipados com processador AMD Ryzen. São propostas que garantem um elevado desempenho, além de todas as vantagens alocadas a um mini PC.

O Beelink GTR equipado com AMD Ryzen 7 3750H e integra uma GPU Radeon RX Vega 10 Graphics. Existe nas versões de 8 ou 16 GB de RAM com SSD de 256 GB e 512 GB, respetivamente. Suporta ainda expansão de armazenamento até 1TB (SATA).

As interfaces de ligação são muitas, oferecendo assim ao utilizador uma ainda maior versatilidade na utilização. Antes disso, conta com dois microfones embutidos, que permitem interação com assistente virtual, e com um sistema de arrefecimento desenhado para manter o melhor desempenho do computador.

Tem então 6 portas USB 3.0 e uma USB Tipo-C. Tem duas ligações Ethernet (gigabit), uma ligação DC, jack de áudio de 3,5mm, duas HDMI e ainda um porta DP.

Para uma maior segurança, este Beelink GTR ainda integra um sensor de impressões digitais para desbloqueio do sistema, que vem com Windows 10.

O mini PC vem ainda com um acessório para o acoplar facilmente em qualquer monitor e com dois cabos HDMI.

O mini PC Beelink GTR está disponível por 560€ na versão de 8+256GB, ou por 625€ na versão de 16+512GB, utilizando o código de desconto STSPXYDB26G8.

Alternativamente, pode também ser adquirido a partir da Amazon.es, apenas na versão 8+256GB, com um desconto de 6% utilizando o código IERJBROA. Esta promoção é válida até 31 de outubro.

Beelink GTR