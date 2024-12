Balance Board: um excelente equipamento para ter ainda em 2024

Hoje em dia há equipamentos para tudo que tiram partido da utilização de um smartphone. O equipamento que destacámos hoje chama-se Balance Board e é uma board que permite melhorar o seu equilíbrio e coordenação. Todas as informações no smartphone.

Balance Board da Prozis é fácil de usar e arrumar...

Treinar não é só apenas correr, caminhar, salta... também é preciso treinar o equilíbrio e coordenação. E é isso que a Balance Board da Prozis ajuda a fazer.

Através da app Prozis Go, é possível ter treinos interativos. Para tal certifique-se que tem um espaço livre para praticar o seu treino com equilíbrio. Pode depois acompanhar todas as suas atividades no bloco de treinos no painel.

Para carregar o sistema da board existe uma interface tipo C.

Em articulação com Board da Prozis, podem também usar a banda sCore para monitorizar a sua frequência cardíaca durante o treino. Por baixo da board existe uma base em plástico que é responsável por criar o desequilíbrio quando colocamos os pés na board.

Depois de subirmos para a Board, abrimos a app e escolhemos um exercício. Há exercícios circulares, exercícios de balanceamento, exercícios de concentração, etc. Com o exercício iniciado, o objetivo é conseguir a melhor pontuação. Pode fazer "competições" com a sua família, ter objetivos, etc, etc.

