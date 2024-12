Passatempo de Natal: habilite-se a ganhar um Honor Pad X9

Em véspera de Natal, não esquecemos os leitores que estiveram connosco ao longo de todo o ano e, em parceria com a Honor, temos mais um dispositivo para oferecer. Trata-se do Honor Pad X9, um tablet com 11,5'' e 7250 mAh de bateria. Participe!

Com um design em metal, elegante, o tablet que temos para oferecer possui um ecrã de 11,5'' HONOR FullView de 2K, com uma taxa de atualização de 120 Hz, e bateria integrada de 7250 mAh.

O Honor Pad X9 mede 267,33 de largura e 167,4 mm de altura, tem 6,9 mm de espessura, e pesa 499 g.

Equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 685 de 6 nm, o Honor Pad X9 assegura uma RAM 4 GB (+3) e uma ROM até 128 GB, e chega com Android 13/ MagicOS 7.1.

Além dos seis altifalantes surround, este tablet da Honor permite tarefas multijanela para apresentar até quatro apps, bem como partilha de ecrã com o telemóvel, sendo possível arrastar imagens e vídeos entre dispositivos.

Relativamente às câmaras, possui uma câmara traseira de 5 MP e uma frontal de 5 MP, também.

Participe e ganhe um Honor Pad X9!

Para se habilitar a ganhar um Honor Pad X9, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visitar e seguir a página de Instagram do Pplware. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Qual o doce que não pode faltar na sua mesa de Natal? Nota: A mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 24 de dezembro às 12h00 e termina no dia 29 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

