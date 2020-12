ATMOS: O desumidificador portátil que é amigo do ambiente

Um desumidificador é um equipamento que controla a humidade do ambiente, evitando a corrosão, a ferrugem e as paredes húmidas. Sempre que a humidade relativa do ar sobe acima dos 60%, é aconselhável a utilização de um desumidificador.

A nossa sugestão de hoje vai para o ATMOS, um pequeno desumidificador portátil que pode colocar onde quiser.

Já notou lá em casa ou no escritório que os vidros húmidos e até já apareceram umas manchas negras nas paredes? Se sim, está na altura de comprar um desumidificador!

Na prática, um desumidificador é um aparelho que serve para controlar a humidade ambiente, evitando também a formação de bactérias e bolor. Se procura um equipamento destes então conheça o ATMOS da Prozis.

ATMOS: Um pequeno desumidificador com higroscópico de 150 mL

O ATMOS é um desumidificador portátil que tem a capacidade de absorver até 150 mL. Este pequeno equipamento tem uma potência de 25 W é muito silencioso. Possui cristais de sílica, conseguindo eliminar a condensação da água. Previne também a formação de mofo.

O ATMOS garante a máxima segurança, tanto para crianças como para animais e é também amigo do ambiente, isto porque não é necessário trocar filtros e dá para substituir os cristais de sílica.

