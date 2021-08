A limpeza da casa é uma das tarefas mais abominadas pelas famílias, porque lhes roubam tempo de qualidade para o lazer ou para tarefas mais divertidas, mas, infelizmente, não há como fugir dela. Uma das grandes ajudas nesta tarefa são os aspiradores robô, mas para uma limpeza mais profunda será melhor outra opção, como é o caso dos aspiradores verticais. Mas as opções que hoje trazemos vão mais além.

Desta vez, a Jimmy lança a série PowerWash, composta dois novos aspiradores verticais com depósito de água e preparados para a aspiração de líquidos.

O conjunto aspirador com fios + esfregona e balde continuam as ser as opções de limpeza mais utilizadas nas nossas casas. No entanto, hoje existem opções mais práticas, que garantem resultados muitas vezes melhores e que ainda são mais higiénicos.

Os robôs aspiradores são excelentes para a limpeza do dia-a-dia, para apanhar pelos dos animais, migalhas, cabelos... e alguns deles já incluem depósito com água e mopa que ajuda também a remover algum pó extra.

Os aspiradores verticais a bateria são também uma opção a considerar, oferecendo, na sua maioria, acessórios extra que permitem utilizá-los noutras tarefas, como aspiração dos estofos do carro, de sofás ou mesmo do pó dos móveis.

Jimmy PowerWash HW8 e HW8 Pro - a nova gama de aspiradores verticais sem fios

Mas a opção de hoje é diferente e irá responder às exigências de muitos. Trata-se do novo lançamento da Jimmy de dois aspiradores verticais que integram depósito de água. Basicamente, permitem aspirar e limpar com grande eficiência qualquer tipo de superfície, incluindo carpetes.

Este tipo de produtos é ideal para qualquer casa, no entanto, a sua utilidade é elevada para quem tem animais ou crianças pequenas. Na cozinha, para os mais desastrados também fará a diferença.

Os aspiradores Jimmy PowerWash HW8 Pro e Jimmy PowerWash HW8 são muito semelhantes em termos de premissa principal. São aspiradores verticais, a bateria (logo não há fios a atrapalhar) e, além disso, incluem um depósito de água.

As diferenças entre eles estão na pressão de sucção, potência de motor e na capacidade da bateria.

Os dois modelos oferecem um tanque de água de 0,45 litros e um depósito para água suja e lixo de 0,35 litros, têm um ecrã LED com indicação do nível de bateria e modos de aspiração e um controlo para o spray de água, onde também pode ser acrescentado o detergente da preferência de cada pessoa.

Apesar da capacidade da bateria variar, a verdade é que em termos de autonomia, ambos permitem uma limpeza durante 35 minutos, no modo de normal, e cerca de 25 minutos na potência máxima. Em concreto o HW8 tem uma bateria de 2500mAh e o HW8 Pro de 3000 mAh.

O Jimmy PowerWash HW8 Pro tem uma pressão de sucção de 15Ka e o motor tem uma potência de 300W. Já o Jimmy PowerWash HW8 tem de pressão de sucção de 7Ka e o motor uma potência de 220W.

Em termos de peso, a diferença entre eles é de apenas 20 gramas, sendo o Pro de 5,43 kg e a versão HW8 de 5,23 kg.

Na caixa vem o aspirador, um adaptador de corrente, a escova rotativa extra, uma escova de limpeza, uma bateria, base de carregamento, um suporte para acessórios e ainda uma solução de limpeza (500 ml).

O aspirador Jimmy PowerWash HW8 Pro está disponível por 229,99€, com o código de desconto JIMMYHW8PRO, enquanto que o modelo Jimmy PowerWash HW8 está disponível por 199,99€ com o código JIMMYHW8. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida, gratuita e sem custos adicionais.

Jimmy PowerWash HW8 Pro

Jimmy PowerWash HW8