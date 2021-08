China: Ações de algumas empresas de jogos caem por serem “drogas eletrónicas”

As ações de duas das maiores empresas de jogos online da China caíram, abruptamente, depois de um órgão de comunicação social estatal lhes ter chamado “drogas eletrónicas”.

A Tencent, por exemplo, perdeu mais de 10% do valor das suas ações.

De acordo com a BBC News, nos últimos meses, as autoridades da China anunciaram um conjunto de medidas para estreitar o controlo sobre as empresas tecnológicas e de educação privada. Afinal, os investidores estão cada vez mais preocupados com as empresas e com as quedas das ações.

Um artigo publicado no jornal estatal da China Economic Information Daily referia que muitos adolescentes se tinham tornado viciados em jogos online e que isso estava a ter um impacto negativo sobre eles. Mais do que isso, citou o popular jogo Tencent Honor of Kings, mencionando que os estudantes o jogavam durante oito horas por dia. Nesse sentido, pedia que a indústria agisse e implementasse restrições às crianças.

Comparando os jogos online ao “ópio espiritual”, o artigo referia que "nenhuma indústria, nenhum desporto, pode desenvolver-se de uma forma que destrua uma geração”.

Natalidade cai e China estreita políticas

Depois do artigo, as ações da chinesa Tencent caíram mais de 10%, em Hong Kong. Embora tenham, depois, recuperado, a Tencent disse que iria introduzir novas medidas para reduzir o acesso das crianças e o tempo gasto no Tencent Honor of Kings. Mais do que isso, revelou que planeia implementar essa política em todos os seus jogos.

A Tencent é apenas uma das várias empresas da China que viram as suas ações cair drasticamente, à medida que o país controla as indústrias relacionadas com a tecnologia e a educação no país. A mudança política surgiu da tentativa de a China aliviar as pressões financeiras da educação das crianças e na sequência dos últimos censos da China terem relevado que a taxa de natalidade caiu para o nível mais baixo das últimas sete décadas.