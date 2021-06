A Anycubic é uma marca de impressora 3D que se prepara para lançar a Vyper, a primeira máquina FDM de nivelamento totalmente automático, sendo este um acréscimo premium à sua linha de impressoras 3D FDM. Este incremento dará aos utilizadores uma facilidade extrema para colocar a impressora a funcionar sem falhas.

É a partir das 14h que poderá acompanhar em direto o lançamento oficial, mas, até lá, temos para lhe mostrar muitos dos pormenores da impressora 3D Vyper de nivelamento automático.

A Anycubic encara o lançamento desta nova impressora 3D como um compromisso contínuo com os consumidores. Trata-se da sua primeira impressora 3D FDM de nivelamento automático que vem assim incrementar a linha de impressoras que já tem no seu portefólio.

O lançamento da nossa mais recente impressora 3D Vyper FDM demonstra o nosso compromisso contínuo em fornecer impressoras 3D premium que inovam o fluxo de trabalho de impressão 3D. Em comparação com outras impressoras FDM no mercado, a Vyper destaca-se pelo nivelamento totalmente automático e facilidade de utilização a um preço acessível

| Referiu James Ouyang, vice-presidente da Anycubic

Alguns pormenores da Anycubic Vyper

A impressora 3D Anycubic Vyper vem equipada com um sensor de deformação de alta precisão e um módulo de nivelamento de 16 pontos, permitindo que o sistema de nivelamento inteligente ajuste automaticamente qualquer irregularidade na mesa da impressora. Eliminando assim a necessidade de nivelamento manual.

A impressora possui tecnologia que combina uma mola de aço e borracha magnética macia. Isto torna o modelo de impressão mais resistente, mais difícil de deformar, mais fácil de remover e evita que os utilizadores tenham que usar papel protetor e cola.

Existe ainda um ecrã tátil de grandes dimensões (4,3″) com uma interface de utilizador simples e fluida. A velocidade de impressão poderá atingir os 80-100 mm/s, o que representa 30% mais do que a série Mega da Anycubic.

A Vyper tem uma área de impressão de 245 x 245 x 260 mm, o que é bastante generoso e responde às necessidades de muitos dos utilizadores. Além disso, a estrutura é modular, permitindo uma montagem com etapas simples e o que acaba por facilitar a manutenção. Tem ainda uma motherboard de 32-bit e uma drive TMC2209 considerada bastante silenciosa.

Há que referir que o eixo dos Z tem fixação dupla para uma maior precisão e uma margem de erro próxima de zero. A cabeça de impressão é projetada com um sistema de dissipação de calor bidirecional e ventilador duplo, sendo perfeita para um arrefecimento rápido. Existe ainda o comum sistema de deteção de quebra do filamento e um mecanismo para retomar a impressão em caso de quebra de energia.

Acompanhe o evento em direto

A impressora 3D Anycubic Vyper vai ser lançada hoje mesmo, com evento em direto nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, e que também pode acompanhar aqui no Pplware.

Preço e disponibilidade

A pré-venda iniciará logo após o evento, às 15h00 de hoje, e estará disponível na loja oficial da Anycubic, e também no Ebay e AliExpress. As primeiras 3000 unidades terão um preço promocional de cerca de 246€ ($299), passando depois para 295€ ($359).

